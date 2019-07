Megsérült a mérőóra plexiüvege, csaknem egész nap otthon kellene lenni egy óracsere miatt, hét év után kap felszólító levelet a volt lakástulajdonos a szolgáltatótól – íme egy-egy hétköznapi probléma, amivel olvasóink kerestek meg bennünket. Bennünket, és nem a társaságot, amelyikkel kapcsolatban a gond felmerült. Amikor jómagam hasonló témájú, azaz valamelyik közüzemi szolgáltató működésével kapcsolatos, olvasói panaszon alapuló cikket írok, az illető társaságtól nemegyszer kapom vissza a kérdést: miért nem őket kereste meg a kedves ügyfél?



És ez tényleg egy jó kérdés, érdemes rajta elgondolkozni.



Ha az ember megkérdezi erről a pórul járt, esetleg tanácstalan kisembert, olyasféle válaszokat kap, mint például hogy nehézkes az ügyintézés, nem egyszerű eligazodni a hivatalos tájékoztatókon, és a szavak mögött olykor azt is érezni, hogy az ügyfélnek egész egyszerűen nincs bizalma az illető cég iránt – meg úgy általában, egyik iránt sincs. Emögött leginkább hosszú évtizedek keserű tapasztalatai állnak: a szolgáltatók ugyanis, ahogyan azt még az előző rendszerben megszokták, nemegyszer még mindig úgy viselkednek, mintha valamiféle hatóság lennének. Ez persze múlik, de még nem múlt el teljesen.



A másik nagyon jó kérdés, amit viszont mi, újságírók szoktunk feltenni, jobbára magunknak – mert nincs, aki válaszoljon rá –, az az, hogy mikor múlik el végleg. Higgyék el, nem fogjuk bánni: lesz mit írnunk bőven akkor is, ha olvasóink a hasonló panaszokkal egyenesen a címzetthez fordulnak, ott rögtön meghallgatják őket, sőt válaszolnak, ha kell, tanácsot adnak vagy segítenek. Még örülni is fogunk neki, hiszen ha úgy adódik, mi is ügyfelek vagyunk.