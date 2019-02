Most, hogy már nem borítja jótékonyan a hó az utak melletti árokpartokat, a téli csapadék súlyától elnyomott, száraz füvön a szokásosnál is szembetűnőbb, mennyi szemét van mindenfelé.



Bő egy hete egy falusi disznótorra mentem a makói járásba. Az egyébként csinos és rendben tartott települések között az árokparton szembetűnt a rengeteg műanyag flakon, csipszeszacskó, meg minden, amit csak el lehet képzelni...



Nem jobb a helyzet a 47-es főút mellett sem. Még a havas időben történt, hogy belecsúszott egy kamion az árokba. A mentés idejére leállították a forgalmat. A várakozást többen kocsitakarításra használták fel.

Összeszedték a szemetet, aztán zutty, bele az árokba, hadd repüljön. Az egyik ilyen esetet a saját szememmel láttam. No, de ki mer szólni egy jól megtermett férfinak? Másnap ismét arra autóztam. Az árokparti szemétből be lehetett határolni, hogy meddig állt a kocsisor.



Egyik városunkban a piros lámpánál, a balra kanyarodó sáv melletti virágágyásokban nem hóvirágok, hanem csikkek nőttek. Naná, hogy az 1 perces várakozás alatt a sofőrök ott borítják ki a csikktartó tartalmát.



Az útszéli szemétért nem az önkormányzatokat vagy a közútkezelő céget hibáztatom. Küzdenek a tisztaságért, hogy a mások szemetét eltakarítsák. De hiába. A szemét újraterem...



A fentebb említett autósok egyébként egytől egyig rendmániásak. Még hazáig sem tűrik el, hogy szemét legyen a kocsijukban. Biztos ezért dobják ki, ahelyett, hogy egy zacskóban összegyűjtenék és a legközelebbi kukába hajítanák.



Kíváncsi vagyok, mit szólnának a szemetelők, ha a házuk előtti fűre egy másik autós üdítőspalackokat, csipszeszacskókat dobna? Szerintem vörösödő fejjel ordítanának utánuk, hogy „Szemét!"