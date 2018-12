Fiam két napja megkérdezte lefekvés előtt: hányadika van. Nem értettem, mert soha nem szokta érdekelni, hol tartunk a naptárban, így visszakérdeztem, miért olyan fontos ez. – Mert már nagyon várom a Mikulást – jött a válasz.

Sosem felejtem el a pillanatot, amikor pár éve, az év hasonló szakaszában egyszer csak rákérdezett: tényleg nem létezik a Télapó? Nem volt már akkor sem kisgyerek, osztálytársaktól hallotta meg a tutit. Láttam a szemében a csalódottságot, és ez csak tovább nőtt, amikor megmondtam neki az igazságot. Nem akartam hazudni, hiszen úgy éreztem, akkor már nem lett volna értelme, de tudtam, hogy a gyerekkora egy része ezzel összetört.

Sokan azt mondják, hiba a kicsiket sokáig ebben a mesevilágban tartani. „Túl nagy már ahhoz, hogy higgyen ilyenekben" – jönnek a vélemények, és mellé éreztetik is: rossz anya, aki hülyét csinál a gyerekéből. Én viszont ezt nem így gondolom. Igenis fontos nekik, hogy élőben megtapasztalják a csodát: hogy reggelre ott van a piros csomag a csizmájukban, és hiába virrasztottak fél éjszaka, nem látták meg, hogyan került oda. Fontos, hogy a mese megelevenedjen minden év decemberében, mert ettől lesz kerek az a dolog, amit úgy hívunk: boldog gyermekkor. Ezt pedig hiba megszakítani csak azért, mert mi, felnőttek úgy gondoljuk, eljött az ideje.

Az én fiam még mindig várja a Mikulást. Tudja, hogy én vagyok az, aki összeállítom és a cipőjébe rakom a csomagot, de nem ez a lényeg. Van egy rituálé, ami, amióta az eszét tudja, december 6-án reggel minden évben megismétlődik. Van egy apróság, amitől ezen a reggelen öröm csillog álmos szemeiben. Nem az a pár darab csoki vagy pár szem mogyoró, mandarin, hanem a varázslat. És örülök, hogy ehhez ragaszkodik még most is, amikor a kiskamaszkor már lerángatta a varázslóról a köpenyét, és eltörte a varázspálcáját.