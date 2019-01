Alig van már hazai zöldség a piacon. Rossz idők jártak a termelőkre, gyökérből és hagymából is kevés termett. A tavalyihoz hasonló, előbb belvizes, aztán száraz év szerencsére csak 10-15 évenként fordul elő. Pechünkre 2018 ilyen volt. Szívja is a fogát minden háziasszony és háziember, ha egy jó húslevest akar főzni. Akár piacon, akár multiban nézegetjük a gyökér árát, az lassan már a csillagokat veri. Van, ahol 1600 forint körül kínálják kilóját. Még jó, hogy a levesbe elég csak pár darab.



Az áruházakban lassan több az import, mint a hazai. És ennek nemcsak az időjárás az oka, hanem az a tény is, hogy a kertészek kiöregszenek, és nem nagyon van utánpótlás. Ha így haladunk, a magyar zöldség lassan kuriózum lesz, ahelyett, hogy hungarikum lenne. Akinek kertje van, akár meg is termelheti a levesbevalót. Vagyis vissza a gyökerekhez! A saját gyökerekhez... A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége megreformálja a Vesd bele magad! programot. Ebben az évben, próbaképp két megyét vontak be, Fejért és Csongrádot. 500-500 csomag zöldségvetőmagot adnak a jelentkező gyermekes családoknak. Itt nem a rászorultság, hanem az érdeklődés a lényeg. Elég, ha a család egy 30 négyzetméteres földdarabbal rendelkezik, abban már jó néhány fajta zöldség megterem. Az sem baj, ha hibádzik a hozzáértés. A fiatal gazdák szaktanácsokkal is segítik az otthon termelést. A lényeg, hogy a gyerekek megtanulják, kevés pénzből, kétkezi munkával és odafigyeléssel saját zöldség kerülhet a levesbe. A hírek szerint érdeklődők tekintetében jobban állnak a Fejér megyeiek, mint mi. A jó hír, hogy február 15-éig még lehet pályázni. Nosza, vessék bele magukat a zöldségtermesztés fortélyaiba!