Már várják a jelentkezéseket a KecskemétRocks-ra

Balog Álmos volt a tavalyi szegedi rendezvény legfiatalabb fellépője - nem volt még tízéves sem, se már saját zenekarban zenélt.

A szervezők már várják a jelentkezéseket a KecskemétRocks elnevezésű rendezvényre, Magyarország legnagyobb rockzenekarába - közölték a szervezők az MTI-vel.Révész Zsolt kommunikációs vezető kiemelte: a rendezvényre komplett zenekarok, kórusok is nevezhetnek, de olyan zenészek is tagjai lehetnek Magyarország óriászenekarának, akik eddig csak otthon zenéltek. Aoldalon a hangszer megjelölése mellett egy, a jelentkezőknek magukról készült kisvideót kell elküldeni a szervezőknek.Hozzátette, hogy már kiválasztották a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontban szeptember 7-én elhangzó dalokat is. Mígcsak négy dalt adtak elő a résztvevők, addig Kecskeméten már egy csaknem kétórás, a magyar és a nemzetközi rockzene jelentős szerzeményeit felvonultató koncertre várják a zenészeket és a közönséget.Mint Révész Zsolt elmondta, 12 dalt, a Queen, Joan Jett, a Metallica, a White Stripes, a Nirvana, Lenny Kravitz, a Depeche Mode, az LGT, az Ocho Macho, a Bikini, a Tankcsapda és a Sing Sing egy-egy slágerét adják majd elő Magyarország legnagyobb könnyűzenei flashmobján.A civil kezdeményezés tavaly Szegeden egy olasz ötlet alapján indult el, a különleges esemény célja az élő zene és a rock népszerűsítése mellett egy összetartó, zenét szerető és művelő közösség kialakítása - tette hozzá a kommunikációs vezető. A KecskemétRocks-ról további információk aoldalon olvashatók.