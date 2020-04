32 milliót költenek a közösségi házra

Hamarosan megújul a közösségi ház Makó-Rákoson: a munka – kis csoportokban, hogy a jelenlegi előírásokat ne sértsék – javában folyik, június elejére várható a befejezés. Az épület ad otthont az ottani rendezvényeknek.

Makó-Rákos a várostól 14 kilométerre található, félúton Makó és Tótkomlós között. Jelenleg nagyjából 80 lakója van. Azt ott élők közösségi életének fő színtere – mint a helyi önkormányzati képviselőtől, Mágori Józseftől megtudtuk – a művelődési ház. Ott szokás tartani például a közös karácsonyi ünnepségeket, egyéb ünnepi programokat, de családi rendezvényeknek is rendszeresen helyt ad. Persze mostanában nem, mert éppen folyik az épület felújítása. A helyiek tudomása szerint az ötvenes évek elején épült, egykor iskola és postahivatal is működött benne – mostanra korszerűtlenné vált, leromlott az állaga. Mivel a tető beázott, néhol a falon is óriási repedések jelentek meg.

Azt már a helyszínen Farkas Éva Erzsébet polgármestertől tudtuk meg, hogy a teljes körű, uniós forrásból finanszírozott 32 milliós felújításra a Szak-Ma Center Kft. kapott megbízást, a kivitelező márciusban láthatott a munkához.

A cég vezetője, Matuszka István elmondta, már kicserélték az elavult ajtókat, ablakokat, rendbe hozták a régi tetőt és az ereszcsatornákat is. A legnagyobb gondot a befolyó esővíz okozta, ezért a szigetelés sem maradhat el. Kívül-belül újra lesz vakolva, festve az épület, új járólapokat fektetnek le. Most mozgáskorlátozott-mosdót alakítanak ki, valamint akadálymentesítik a bejáratot.

A munka befejezése június elejére várható. A homlokzat a tervek szerint mogyorószínű lesz, de belül is a világos színek dominálnak majd, az épület előtt pedig parkosítanak.