64 villanykarót cserélnek ki Makón

Régóta szorgalmazzák, most megvalósul.

– Az önkormányzathoz is futnak be időről időre panaszok, de nekem mint a körzet képviselőjének is van tudomásom jó néhány problémás helyről – mondta Mágori András önkormányzati képviselő, városüzemelési tanácsnok annak kap­­csán, hogy az áramszolgálta­­tó most kicseréli, korszerűsíti a külterületi villanyoszlopokat. Ezek között van olyan, aminek az elhelyezkedése miatt nehéz a mezőgazdasági területek művelése, a közlekedés a nagy méretű munkagépekkel, sőt olyan vezeték is van, aminek a nyomvonala va­­lósággal kettészel egy tanyát. Ezek többnyire sok évtizedes problémák – teszi hozzá.

A cég 64 régi villany­oszlopot cserél ki vagy helyez át.

A képviselő elmondta, a na­­pokban a szolgáltató kezdeményezésére bejárást tartottak a Földeáki út környékén, és felmérték, hogyan lehetne kiváltani ezeket az oszlopokat. Tudomása szerint a cég ennek eredményeként saját költségén, 45 millió forintból összesen 64 régi villanyoszlopot cserél ki vagy helyez át a hozzá tartozó vezetékrendszerrel együtt. Ezt az önkormányzat már régóta szorgalmazta, és a képviselő ér­tékelése szerint most a szolgáltató hozzáállása a problémához dicséretre érdemes. Úgy tudja, maga a munka ősszel kezdődik – egyébként más területeken is szükség lenne hasonló felmérésre, egyeztetésre Makón.