70 millió forintot költöttek Szeged legkisebb terére

Fákat ültettek, füvesítettek, virágágyásokat alakítottak ki, és lecserélték a padokat, vörös térkőre cserélték az aszfaltot, illetve a József Attila sugárút felőli részen megújították a járdát – minderre 71 460 000 forintot költött a szegedi önkormányzat a Szent György téren.

A munkát a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végezte el, melynek vezetője lapunknak korábban elmondta, a fejlesztés terveit a Fontos Mér­­nök Stúdió készítette, ezek alapján dolgoztak, legnagyobb hangsúlyt a szökőkút teljes felújítására helyezték. Így újraburkolták a medencét, valamint a hozzá kapcsolódó közműbekötéseket is felújították.

A szökőkútra már biztosan ráfért a felújítás, hiszen tavaly októberben az egész teret elárasztotta vízzel, tóvá változtatta a játszóteret is. Olyan nagy nyomással lövellte a vizet a meghibásodott tízfúvókás kút, hogy a medence pe­­remén túl ért a vízsugár. Azt nem lehetett tudni, hogy rongálás állt-e a háttérben, de korábban többször előfordult hasonló, például be­le­dobálták a közeli kuka tartalmát, két esetben pedig élő halakat telepítettek a medencéjébe. Élő állatok helyett most falevelek lepik el, így a takarítás ráfér majd.

Jó látni, hogy több szemetest is kitettek, valamint táblák figyelmeztetik a gazdikat arra, hogy az ebeknek tilos a parkba piszkítaniuk. Új kerékpártárolót is kihelyeztek, a régit viszont festetlenül hagyták, de az újraburkolt járda kerékpáros és gyalogos sávjának felfestése is elmaradt.

Fotó: Karnok Csaba

Sokba került a renoválás, hiszen máshol látványosabb, komplett intézményfejlesztés történik ennyi pénzből, például az Avar utcai óvodában, ami 55,5 millió forintból kapott új arculatot, Algyőn a Civilház 40 millió forintból újult meg, míg Csengelén valamivel több pénzből, összesen 75 millióból a teljes egészségház megszépült.