A hagyma jövője már nem makói

15 fajtát vizsgáló hagymakísérletet indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amelynek eredményeként később ajánlati fajtalista készül a hazai gazdáknak. Közben a Hagyma Terméktanács hasonló, néhány éve Makón indított akciójának eredményeiről hiába próbáltunk érdeklődni.

– A kísérletben részt vevő tizenöt fajta vetése megtörtént a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (Nébih) tordasi Növényfajta Kísérleti Állomásán. A termelési eredmények mellett tárolási kísérletnek és beltartalmi értékvizsgálatoknak is alávetik a fajtákat. A most elindult kísérlet a termesztők megfelelő fajtaválasztást segíti, illetve a technológia-választásban is segítséget ad számukra – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara égisze alatt működő hagyma munkacsoport. Ez a hazai hagymatermesztők nagy részét tömöríti, hiánypótló szerepet tölt be a termelés hatékonyabbá tételében és a piacszervezésben.

– A technológia terén is fejlesztésekre van szükség, melyek legfőképp a betakarításra, a növényvédelemre, a gyomirtásra, a tápanyag-utánpótlásra és az öntözésre fókuszálnak. A hagymakísérlet csupán egy része egy nagyobb, átfogó programnak – mondta a munkacsoport vezetője, Családi János.

Tordas, ahol a kamara kísérlete folyik, Fejér megyében van. Emlékezetes: hasonló akciót három-négy éve – éppen ugyancsak 15 hagymafajtával – a makói székhelyű Országos Hagyma Terméktanács is indított, Makón. Mint akkor mondták, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) közreműködésével az eltűnőben lévő dughagymás vöröshagyma helyett olyan magról vetett fajtákat akartak kinemesíteni, amelyek hozamban állják a versenyt a külföldiekkel. A magokat Fekete János terméktanácsi elnök,

Aranyhagyma-díjas gazda egyik erre kijelölt földjén vetették el. Családi János azt mondta, amit az agrárkamara most folytat, annak ehhez semmi köze, nem is folytatása a makói munkának. Ez utóbbi sikeréről vagy kudarcáról is szerettünk volna informálódni, Fekete János azonban még az év elején azt mondta nekünk, végleg felhagy a hagymatermesztéssel, és azóta, bár többször kerestük, sem őt, sem a terméktanácsot nem sikerült elérnünk.