A kínai nyelvoktatás szegedi bázisintézménye az Eötvös

A koronavírus miatt a legtöbb középiskola egyelőre maximum csak virtuálisan tud nyílt napokat tartani, még az oktatás is online zajlik szerda óta az intézményekben. Megnehezedett tehát az iskolaválasztás a nyolcadikosok számára. Nekik segítünk intézménybemutató sorozatunkkal. Ismerjék most meg a szegedi SZTEJKI Eötvös József Gimnáziumot.

Négy középiskolai osztályt indít jövő szeptemberben a szegedi SZTEJKI Eötvös József Gimnázium. Gera Tibor főigazgató el­mondta, a sávos oktatásnak köszönhetően bármelyikbe is járnak a diákok, megválaszthatják, hogy speciális vagy általános tantervű csoportban szeretnének tanulni. Utóbbiban rajz, ének vagy vállalkozói és közszolgálati ismeretek fakultációt választhatnak, előbbiben pedig angol, média, testnevelés és biológia tagozatok vannak.

– Az elsődleges idegen nyelv az iskolában az angol vagy német, második kötelező nyelvként pedig németet, franciát, olaszt, szerbet és kínait is lehet választani. Sőt, a szerbet harmadik nyelvként is fel lehet venni, illetve akár külsősök is csatlakozhatnak ezekhez a nyelvórákhoz – mondta el a főigazgató. A kínai az iskola kiemelt második idegen nyelve, amelyet több mint 10 éve tanítanak már.

– A múlt tanévben Konfuciusz tanterem minősítést kaptunk, amelyet rajtunk kívül csak egy budapesti kínai–magyar két tannyelvű iskola mondhat el magáról. Ez a cím gyakorlatilag azt jelenti, hogy az SZTE Konfuciusz Intézethez tartozó kínai nyelvoktatási bázisintézmény vagyunk – emelte ki Gera Tibor.

Ezt a nyelvet egyébként angolul tanulják a diákok, az oktatók egy része pedig a sanghaji egyetemről tart online órát. Ezeken az előadásokon is bent van azonban az iskola saját mentortanára, hogy az esetleges nyelvi nehézségeken átsegítse a diákokat. Összesen eddig 40 diák tett kínai nyelvvizsgát, valamint öten érettségiztek ebből a nyelvből.

Az Eötvös-iskolában támogatják a sportokat: szakkör formájában röplabdázni, íjászkodni és floorballozni is lehet.

Az iskola nyelvvizsgára és emelt szintű érettségire, vagyis egyetemi továbbtanulásra ké­szíti fel diákjait.

– Ugyanakkor nem kiemelt, elit gimnázium vagyunk, minden érdeklődő diákot szeretettel várunk, akik tovább akarnak tanulni akár egyetemen, akár az érettségire épülő szakképzésben. Idén szóbeli felvételit nem tartunk, az általános iskolás je­­gyeket és a központi írásbeli felvételi eredményeit vesszük számításba – mondta.

Az iskola november 17-én online beiskolázási tájékoztatót tart, amelyre előzetesen regisztrálni kell az intézmény honlapján. Az élő eseményen jelen lesz a Konfuciusz Intézet kínai és magyar igazgatója is, így tőlük, a főigazgatótól és a tagozatvezető pedagógusoktól is kérdezhetnek majd az érdeklődő szülők és diákok.