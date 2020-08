Felköszöntötték a 90 éves ferencszállási Vörös Józsefnét

A napokban 90. születésnapja alkalmából Keményné Balogh Ágnes alpolgármesterrel köszöntöttük Vörös Józsefné Fodor Rozáliát – tájékoztatta lapunkat Jani János, Ferencszállás polgármestere.

Rózsi néni a község legidősebb hölgy lakója, 1930. augusztus 14-én született Kiszomboron. Egy családja, 4 unokája és 5 dédunokája van. A hosszú élet titkát a sok munkában látja. Ha egészsége engedné, a legszívesebben most is fokhagymát termesztene. A képviselő-testület jókívánságai mellett megkapta Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját is.