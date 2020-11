A terrortámadások áldozataira emlékeztek a Bécsi körúton – Galéria

A bécsi terrortámadás másnapján a szegedi közélet szereplői és civilek emlékeztek a közelmúltbeli gyilkos akciók áldozataira a Bécsi körút sarkán található emléktáblánál. Ez a Nagyárvíz után Szegednek legjelentősebb segítséget nyújtó európai országok fővárosait sorolja fel.

– 141 éve Európa keresztény országai és fővárosai vállaltak szolidaritást velünk, most jelképesen mi tesszük ugyanezt. Mécsesekkel, imával emlékezünk a terror áldozataira – mondta az emlékezés szervezője, Haág Zalán. Az önkormányzati képviselő rámutatott, a tevékeny szolidaritásra is van példa: déli határaink védelme az illegális migrációtól Európának is védelmet jelenthet.

– Ez persze arra is garancia, hogy nekünk, magyaroknak se rövid-, se hosszútávon ne kelljen együtt élnünk olyan idegen kultúrákhoz tartozó tömegekkel, melyek célja a zsidó-keresztény kultúrán alapuló társadalmunk visszafordíthatatlan megváltoztatása, szokásaink, életünk, jogrendszerünk átalakítása – fogalmazott a kereszténydemokrata városatya.