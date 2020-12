Akik a szeretet ünnepén is értünk szolgálnak

Vacsorát főznek és karácsonyfát állítanak, a plusz kilók ellen pedig az edzőteremben tesznek – így töltik a szeretet ünnepét a tűzoltók a laktanyában minden évben, amíg nem érkezik riasztás. Egy kis odafigyeléssel számukra is boldog lehet a karácsony. A három nap alatt mintegy negyvenen váltják egymást Szegeden a 24 órás szolgálatban.

Miközben az ünnepi menüt falatozzuk, a fenyőt díszítjük, a családi asztalnál nagyokat nevetünk, és már azt sem tudjuk, hogy az ágyban melyik oldalunkra dőljünk, akkor közben eszünkbe sem jut, hogy vannak olyanok, akik karácsonykor is értünk dolgoznak. Készenlétben állnak azért, hogy ha gondot okoz a gyertya, a süteményt a sütőben felejtjük, vagy úton a rokonokhoz megcsúszunk az autóval, akkor a segítségünkre siessenek. A tűzoltók a szeretet ünnepén is 24 órás ügyeletben vannak, de hogy pontosan mit is csinálnak, amíg nem kell vonulniuk, arról őket kérdeztük.

Közös vacsora és edzés

– Ez az ünnep a katasztrófavédelemnél is látványosabb, hiszen a tűzoltók évről évre feldíszítik együtt a fenyőfát, ami a karácsonyi időszak végéig a laktanya dísze marad. Emellett vannak igazán jó szakács tűzoltóink, akik ilyenkor finom vacsorát főznek mindhárom napon, de csakis akkor van erre lehetőség, ha nem érkezik riasztás. Persze desszert is van, mindenki hoz otthonról a felesége, élettársa által készített süteményből. Így ünnepelnek közösen 24-én, 25-én és 26-án is meghitt hangulatban – tudtuk meg Molnár Krisztinától, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől.

Természetesen a fiúk arra is ügyelnek, hogy a lakmározások közepette ne szaladjanak fel a plusz kilók, így a karácsonyi ügyelet alatt is kondiznak a tűzoltó laktanya edzőtermében. Így őrzik meg a fizikai erőnlétet, meg persze a vonulásokkal, de Molnár Krisztina beszámolója szerint az utóbbi években egyre kevesebb az eset ezeken a napokon.

Amiért karácsonykor is vonulni kell

Leginkább a jeges, csúszós út miatt kialakult baleseteknél és lakástűznél kérik a segítségüket. Megtudtuk, sokszor fordul elő, hogy égve felejtik a gyertyát az emberek az adventi koszorú, vagy kigyullad a karácsonyfa, vagy épp a kinyitott ablak okozta huzat miatt belekap a függönybe a mécses lángja. Emellett az ünnepi készülődés során is lehetnek gondok, például hogy valaki a sütőben felejti az ételt, és az szétég.

Éppen ezért fontos, hogy ügyeljünk magunkra, egymásra és az otthonunkra, így a tűzoltók is békésen ünnepelhetnek, számukra is csendes lehet az éj. A szóvivő kiemelte, ne hagyjuk ott a készülő ételt annyi időre sem, amíg leszaladunk a boltba, mert könnyen lehet, hogy arra érünk vissza, hogy tűzoltók vannak a lakásunkban. November végén két ilyen eset is történt a megyében.

Továbbá figyelmeztetett, ellenőrizzük le többször is, hogy mielőtt elhagyjuk az otthonunkat, minden gyertyát eloltunk és mindent lekapcsolunk. Megtudtuk, most, hogy még több időt töltünk otthon, az ágyban dohányzás is egyre többször vezet tragédiához, az elmúlt hétvége során két ilyen eset is volt Csongrád-Csanádban, az egyik halállal végződött.

Édesanyaként a sajtót segítve

Tehát ilyen és ehhez hasonló munkákkal telik a tűzoltók karácsonya minden évben. Függetlenül attól, hogy ünnep van vagy sem, ugyanúgy mintegy negyven tűzoltó dolgozik értünk. Annak érdekében pedig, hogy pontos információt kapjunk az esetekről, Molnár Krisztina is ügyeletben van.

Ő édesanyaként ilyenkor otthonról segíti a sajtó munkáját a nap 24 órájában, a karácsonyi menüt is a telefon közelében készíti. Volt olyan év, amikor háromszori nekifutásra készültek el a fogások, hiszen egy közúti baleset miatt háromszor is nyilatkoznia kellett a különböző televízióknak. Elmondta, ennek ellenére legtöbbször nyugalomban és a családdal telik az ünnep, abban bízik, hogy az idén sem lesz másként. Az év utolsó napjaiban pedig ő is pihenni megy, addig kollégái veszik át az ügyeletes telefont.