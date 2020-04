Az egészséges életmód jelentősége a Parkinson-kór megelőzésében

Nyolcszáz beteget kezelnek évente Parkinson-kórral Szegeden. Világszerte ez a második leggyakoribb degeneratív idegrendszeri betegség, mely gyógyíthatatlan, azonban jól kezelhető. Idén újabb mérföldkőhöz ért az orvostudomány a betegség műtéttel történő kezelésében, a világon ötödikként Szegeden végezték el a beavatkozást.

A Parkinson-kór vagy más néven a reszkető bénulás az Alzheimer-kórhoz hasonlóan lassan súlyosbodó mozgászavarokkal járó neurológiai betegség. A világon először James Parkinson írt erről a betegségről, így róla nevezték el. Éppen ezért 1997 óta április 11-én tartják a Parkinson-kór világnapját, ugyanis 1755-ben ezen a napon született az angol orvos és természettudós.

Évente nyolcszáz beteg

Az orvostudomány szerint már 50-60 éves korban megjelennek a betegség első tünetei. Klivényi Pétertől, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinikájának igazgatójától megtudtuk, évente körülbelül nyolcszáz Parkinson-kóros beteget kezelnek. A szegedi páciensek mellett a Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyéből érkezőket is ellátják.

A férfiak körében gyakoribb

– Az esetek körülbelül 10–30 százalékában mutatható ki családi halmozódás, ami genetikai hátteret sejtet. A legtöbb esetben egyértelmű kórokot nem lehet igazolni – számolt be lapunknak a szakember. Kiderült, a férfiaknál másfélszer gyakrabban jelentkezik a betegség, mint a nőknél.

A felmérések szerint a méreganyagokkal – rovarölők, gyom­irtók – történő gyakori érintkezésnek, valamint a többszöri fejsérülésnek is szerepe lehet a kór kialakulásában. Emellett bizonyos gyógyszerek, például antipszichotikumok, sőt kábítószerek is előidézhetik.

Előjelek, amelyekre érdemes figyelni

Klivényi Pétertől megkérdeztük, milyen előjelei lehetnek a betegségnek. – Típusos tüneteket, mint a nyugalmi remegést, a mozgás lelassulását és az izommerevséget megelőzően székrekedés, hangulatzavar, szaglászavar, illetve alvás­zavar jelenhet meg. Fontos viszont, hogy ezek nem specifikusak Parkinson-kórra, lehetnek más betegségek kísérőtünetei is – ismertette a legfőbbeket. Hozzátette, érdekesség, hogy a Parkinson-kóros betegek általában nem dohányoznak.

Az életmód meghatározó

Az orvostudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan betegség, éppen ezért érdemi megelőzésre nincs lehetőségünk. – Ugyanakkor a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres testmozgás hozzájárulhat az egészség megőrzéséhez, illetve a már Parkinson-kórban szenvedők életminőségét is jelentősen javíthatja – figyelmeztetett. A kezelésben ezenkívül fontos szerepet játszik a gyógytorna, a fizikoterápia is.

Mérföldkő a kór kezelésében

A Parkinson-kórt gyógyszerekkel és műtétekkel is kezelik. Idén viszont újabb szintre lépett a Parkinson-kór előrehaladott stádiumának kezelése a világban, miután január 16-tól lehetővé vált egy új típusú mélyagyi stimulációs eszköz beépítése. Először Angliában, majd Németországban, Svájcban, Hollandiában, és ötödikként hazánkban, Szegeden végezték el január 22-én a beavatkozást az idegsebészeti klinika hibrid műtőkomplexumában, ahol a Délmagyarország is jelen lehetett.

Klivényi Péter beszámolójából kiderült, az új eszköz a szívpacemakerhez hasonlóan csökkenti a beteg panaszát, az agy bizonyos területét elektródákkal ingerli. – Az eszköz az elektromos jelek tárolására is képes, amit az orvosok bármikor elérhetnek. Ezek a jelek folyamatosan változnak, például ha eszünk, mozgunk, de az időjárás is befolyásolja, tehát az agy elektromos aktivitása mindentől függ. A jelekből meg tudjuk állapítani, hogy a betegnek szüksége van-e még gyógyszeres terápiára, vagy épp a stimulációs paramétereken kell-e nála változtatni – magyarázta.

Javult a betegek állapota

Kérdésünkre elmondta, a januárban megműtött férfi kiválóan van, gyógyszereit nagymértékben tudták csökkenteni, mindemellett pedig teljes mértékben önellátó. – A valós idejű adatgyűjtés jelenleg is folyik, hatvannapos ciklusokban. Az adatok feldolgozására bekapcsolódtunk egy nemzetközi konzorcium munkájába, amelynek a tagjai azon országok közül kerültek ki, ahol az elsők között ültettek be ilyen eszközt – jegyezte meg.Azóta már egy újabb betegen is elvégezték az újfajta beavatkozást, ő is jól van, jelentősen javult az életminősége. A járványhelyzet miatt a műtéteket el kellett halasztani, de a jövőben egyre több páciensen végzik majd el az eszköz beültetését, mely mérföldkőnek számít a Parkinson-kór kezelésében.