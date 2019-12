Az ország legnagyobb moziterme nyílt meg Szegeden

Filmvetítéssel egybekötött ünnepség keretében nyitotta meg újból kapuit a Belvárosi Mozi Szegeden szerda délután. Az épületet 1920-ban adták át és 100 éves fennállása óta most először esett át teljes körű felújításon

Vörösszőnyeges előcsarnokban zsúfolásig megtelve ünnepelték a Belvárosi Mozi megnyitását szerda délután. A felújítási munkálatok összköltsége közel 1 milliárd forintba kerültek, ennek nagyrészét uniós forrásból tudták biztosítani. A megújult épületben található az ország legnagyobb moziterme, mely a szegedi születésű filmrendező, Zsigmond Vilmos nevét viseli. Az új falburkolat és a nézők kényelmét szolgáló székek mellett a technikai felszerelést is lecserélték. 21. századi hangrendszert és hangszigetelést kapott és egy új vetítővásznat, mely méreteit tekintve az ország második legnagyobbika. Az egyik legfontosabb szempont mégis az épület akadálymentesítése volt, így már a pincétől a padlásig akadálymentesen, akár lifttel is lehet közlekedni. A mozi eredeti terveinek megfelelő rekonstruálása mellett az épület energetikai korszerűsítése is megtörtént, melynek köszönhetően a fűtési költségek is csökkennek. A munkálatok ezzel még nem értek véget, tavasszal megnyílik a VR Mozi és Filmes Élménytár, valamint egy VR Game Room is helyet kap majd az épületben. A filmtörténetet bemutató múzeumi részben pedig a Szegedről származó filmeseknek, Zsigmond Vilmosnak, Balázs Bélának és Csőke Józsefnek is emléket állítanak.

A megnyitón Botka László polgármester köszönetet mondott a felújításon dolgozóknak, majd a szalag átvágása után a közönség birtokba vehette a Zsigmond Vilmos termet, ahol a Múlt karácsony c. filmet vetítették le elsőként. A megnyitó alkalmából a vendégeknek pezsgőt osztottak és még maga a sötét nagyúr, azaz Darth Vader és csatlósai is jelen voltak a magyar Star Wars Klub jóvoltából, akikkel fényképezkedni lehetett. Utóbbiak az esti Star Wars legújabb részének premier előtti vetítése miatt voltak jelen, melyet szintén tegnap este vetítettek.