Búcsú biztosítása és segítségnyújtás Domaszéken

A domaszéki búcsút biztosították a polgárőrök, később egy bajba jutott autóson segítettek.

A szolgált során gyalogos járőrszolgálatot láttak el a rendezvény területén és az oda érkező járművekre is vigyáztak. Az egyesület elnöke, Varga Pál elmondta, hogy lehetőség szerint minden ilyen és hasonló rendezvényen részt vesznek a jövőben is, hogy ezzel is elősegítsék a biztonságos szórakozást.

A hétvégi szolgálatot követően, közterületi járőrszolgálat ellátás során az egyesület tagjai az 55-ös főúton, egy az úton álló autóra lettek figyelmesek. Kiderült, hogy a jármű műszaki hiba miatt állt meg, az önkéntesek segítettek a gépjárművet letolni a főútról, ezzel megelőzve az esetleges balesetet. Segítettek a jármű tulajdonosának abban is, hogy autóját szerelőhöz szállítsák.