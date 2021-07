Csaknem húsz magára hagyott autót vittek el eddig Szegeden

Ebben az évben eddig 19 autót szállított el valamilyen közterületről a Szegedi Közlekedési Kft. Legutóbb kedden lepődhetett meg valaki, aki a Szent-Györgyi Albert utcában kereste az otthagyott Suzukiját. Az elszállítás egyébként csaknem 22 ezer forintba kerül, nem beszélve a tárolási költségről.

Egy 2019-ben elfogadott közgyűlési rendelet óta már szemmel láthatóan kevesebb az elhagyott autó Szegeden, de még így is akad munkája azoknak, akik az ilyen kocsik elszállításával foglalkoznak. A Szegedi Közlekedési Kft. telephelyére legutóbb kedden reggel vittek be egy autót, legalábbis a város honlapja szerint. Ott azt írták, hogy nem sokkal délelőtt 10 óra előtt a Szent-Györgyi Albert utcából vittek el egy Suzukit, amelyen egyébként rendszám is volt.

Van gazda, nincs gazda

Ez azonban sokszor nem jelenti azt, hogy gazdája is van a járműnek. Ami abból is látszik, hogy a szegedi utcákról év elejétől mostanáig elvitt autók körülbelül felén van rendszám. A probléma korábban mindennapos volt Szegeden. Sokan panaszkodtak a széthagyott, sokszor romhalmaznak kinéző autókra, amelyek nem elég, hogy rontják a városképet, de a parkolóhelyeket is foglalják. Ráadásul a sokszor hónapok óta egy helyben álló járművek akadályozzák a parkolók rendszeres takarítását, de még az út javítását is.

Csakhogy kiderült, nincs olyan bevett gyakorlat az országban, amit mindenhol alkalmazni lehetne. A korábbi helyzetről a rendőrség azt írta lapunknak, hogy ők akkor szállíthatnak el autókat, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot ve­szélyezteti.

A közterületesek a közhasználatú zöldterületeken várakozó autók tulajdonosaira 5–50 ezer forint közötti helyszíni bírságot szabhatnak ki, de aki „csak” parkolóhelyet foglalt, azt bármeddig megtehette.

Javult a helyzet

Ezért egy rendeletet kellett hozni, hogy kezelni tudják a problémát. Ez történt meg még 2019-ben, és azóta évről évre javul a helyzet. Az elfogadott jogszabály kétféle roncsautót különböztet meg. Az elhagyott járművek azok, amelyeknek nincs műszaki vizsgájuk, és azt sem lehet tudni, hogy ki volt a tulajdonosuk. A másik pedig a használaton kívüli jármű, ezeknek ismert a tulajdonosuk.

A helyzet pedig azért javult, mert a roncsautók elszállítása így már nem túl bonyolult. A közterület-felügyelet munkatársai egy figyelmeztetést raknak a kocsikra, 10 nap haladékot adva a tulajdonosnak.

Nem olcsó játék

Aki ennek ellenére nem viszi el a kocsiját, annak a zsebébe kell nyúlnia. Egy autó, motorkerékpár vagy segédmotor-kerékpár elszállításáért 21 ezer 908 forintot kell fizetni, a teherautókért és a lassú járművekért 65 ezer 723 forintot. Ezen kívül a tárolási költség naponta 1524 forint.