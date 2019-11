Egyre többen laknak Sarkalyon

Hódmezővásárhely külterületén, a sarkalyi zártkertekben egyre többen laknak. Csinosítgatták, bővítgették a kis nyaralókat, amelyekben már nemcsak hétvégén tartózkodnak, hanem folyamatosan. Az ott élők szeretnék, ha a zártkerti övezet infrastruktúrája is fejlődne.

– Édesapámé volt ez a kis ház. Bő évtizede még nem sokan laktak itt, mára azonban egyre több nyaralónak van állandó lakója. Jó itt. Csend van és nyugalom – mondta Molnár Mihály.

– Nagyon örülünk, hogy elkészült a bicikliút. Azonban van olyan szakasza, ahol a bicaj világítása mellett is olyan sötét van, hogy nagyon észen kell lenni, hogy ne menjünk le az útról. Itt, a sarkalyi zártkertek kis utcáiban is nagyon örülnénk, ha lenne közvilágítás. Villanyoszlopok vannak. Ha minden harmadikra kerülne lámpatest, az már jó lenne – említette meg a férfi.

Molnár Mihály azt is elmesélte, hogy az ott lakók javítgatták a földutat, hogy járható legyen.

Több kint élő embernek még tanyaszáma sincs, csak helyrajzi száma. Tanyaszám nélkül viszont a posta nem viszi ki a küldeményeket a támpontos kézbesítőhelyre. Így többeknek a rokonaikhoz érkezik Vásárhelyre a levél vagy a csomag.

– Nekem az édesanyámhoz érkeznek a postai küldemények. Lehet, hogy mi is igénylünk majd tanyaszámot – tudtuk meg Mérges Martinától.

A fiatalasszony is szeret a sarkalyi részen lakni.

– A bicikliúton pár perc alatt be lehet jutni a városba. Ideális gyermeknevelés szempontjából is. Amit szeretnénk, az legfőképpen az ivóvízkérdés megoldása, mert most úgy hordjuk a városból. Közvilágítás is jó lenne.

– A sarkalyi zártkertekben már akkor is laktak, amikor 2006-ban képviselő lettem – említette meg Benkő Zsolt, a külterületek önkormányzati képviselője.

– Népszerű a zártkert, távolabb van a város zajától, és olcsóbb is itt az élet. 13 éve a sarkalyiak legfontosabb kérése a kerékpárút volt, amely nemrég megvalósult. Az elmúlt időszakban többen is megkerestek, hogy szeretnék, ha az ingatlanuknak lenne tanyaszámuk. Ebben is próbáltam segíteni. Ha tanyaszámmal rendelkeznek, akár a tanyafejlesztésre is pályázhatnak – magyarázta lapunknak a politikus.