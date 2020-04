Elkapkodták a komposztálót Deszken

Kétszáz komposztálóedényt kapott a deszki önkormányzat, miután sikeresen pályáztak a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) felhívására.

A háromszáz literes gyűjtőkre március 30-tól lehetett jelentkezni a deszkieknek telefonon és e-mailben. Szinte egy hét alatt az összes edénynek lett gazdája, azonban a vírus miatt egyelőre senki sem viheti azokat haza.

Király László polgármester elmondta, nem gondolta, hogy ekkora érdeklődés övezi majd a lehetőséget, hiszen korábban működött a településen egy komposztálótelep, azonban nem látogatták sokan.

– Azt gondoltuk, hogy lesz körülbelül hatvan-nyolcvan jelentkező, ehhez képest né­hány nap alatt a százkilencvenet is elérte az érdeklődők szá­­ma. A helyi újság címlapján hívtuk fel a figyelmet az edényekre, amelyeket mindenki a saját nevében igényelhetett. Azok kaphatják meg, akik fizetett szerződéssel rendelkeznek a kommunális hulladék elszállítására – avatott be a részletekbe.

Megtudtuk, kiadvány is se­­gíti a lakókat az edény helyes használatában, valamint a településen élő Györgyey Já­­nos is felajánlotta segítségét, hiszen neki hobbija és munkája is egyben ez.

A településvezető szerint so­­­­kan nem tudják, hogy mit kezdjenek a levágott fűvel, hogy hová tegyék a zöldségek és gyümölcsök héját, vagy épp az összegyűjtött falevelet mely szolgáltatóhoz vigyék, pedig ezeket a kertjükben is hasznosíthatják.

– Deszken mindenkinek van saját kiskertje, virágoskertje, ahol jól jön a komposzt. Abban bízunk, hogy az edényekkel meghozzuk a kedvet ahhoz, hogy a zöldhulladékokról másképp gondoskodjanak a háztartásokban – tette hozzá a polgármester.