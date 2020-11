Elkerítik a Petőfi park virágait

Megelégelte a makói önkormányzat, hogy a város legszebb közparkját szegélyező virágágyást rendszeresen parkolónak nézik az autósok, ezért lánccal fogják elkeríteni – a tartóoszlopokat már ki is helyezték. Ezzel is óvni szeretnék a park szépségét, amiben rengeteg munka van.

A láncot tartó karókat már kihelyezték, és a napokban a láncot is a lyukakba fűzik a makói Petőfi park József At­­tila utca felőli szélén – az önkormányzat ezzel szeretne gátat vetni annak a rossz szo­­kásnak, hogy autók állnak rá a parkot szegélyező virágágyásra. – Az oszlopokat öntött beton tuskókkal helyeztük földbe, hogy biztosan a helyükön maradjanak – mondta Szűcs Gábor, a Makói Szolgáltató Nzrt.

Népszerű hely

A Petőfi park Makón népszerű pihenőhely: van itt játszótér, futópálya és vendéglő is, utóbbi szabadtéri étkezője a város egyetlen köztéri dísztavának partján van, amelyben aranyhalak és mocsári teknősök is élnek. A park egyébként közel százesztendős. Valaha temető volt a helyén, később a püspöki palota zárt kertjeként funkcionált – a nagyközönség előtt a múlt század húszas éveiben nyílt meg, miután egy magánember megvásárolta a püspökségtől, aztán tőle a város.

Sokat költenek rá

A parkról legutóbb idén májusban írtunk, amikor felújították a terület hosszú ideje működésképtelen közvilágítási rendszerét. Farkas Éva Erzsébet polgármester akkor foglalta össze, hogy az önkormányzat az utóbbi években is sokat költött rá, a korábbi rongálások miatt új kamerákat szerelt fel, felújította a vizét eresztő dísztavat, bővítette a játszóteret. Ezenkívül megszépült a növényzet, rendbe hozták a tönkrement játékokat, a kondipark elemeit, új padokat, szemeteseket helyeztek ki, továbbá 25 virágládát. A park melletti sövényt azonban, amelynek egy része pázsit, de van benne rózsaágyás és sokféle évelő, illetve egynyári virág, sehogy sem tudták megvédeni – pedig megállni tilos táblát is kihelyeztek.

Van hol parkolni

Szűcs Gábor most azt mondta, az újrafüvesítést követően a közmunkások hamarosan ár­vácskákat is ültetnek ide. Az autósoknak a lezárástól függetlenül van és továbbra is lesz hol parkolni, hiszen a park többi oldalán nincs lánccal lekerített virágágyás. Van, ahol sövény van, másutt az sincs. És ha a park körül elfogyna a hely, egy saroknyira van innen a Hollósy Kornélia utcai nagy parkoló, ami a nyári fürdőszezont leszámítva bőségesen kínál helyet a kocsival érkezőknek.

140 közmunkás

A makói közfoglalkoztatotti létszám korábban a 170 főt is meghaladta – most 140-en vannak. Ebből negyvenen köztisztasági feladatokat látnak el, azaz az utcákat, tereket söprik, fertőtlenítik. Harmincan kertészeti munkákat végeznek, például a Petőfi parkban – a virágágyás is az ő kezük munkáját dicséri. Nem csupán ültetik és gondozzák a köztereken lévő növényeket, hanem, mint áprilisban beszámoltunk róla, a város fóliasátrai­ban gondoskodnak az utánpótlásról is. A többi közmunkás most a járdaépítéseken dolgozik.