Elvitte a vírus a makói járdaprogramot

– Saját költségvetésből finanszírozott, nagy volumenű járdaépítésre, felújításra idén a járvány és az azt kísérő gazdasági válság miatt ebben az évben nincs lehetősége az önkormányzatnak. A közmunkaprogram keretében megvalósuló hasonló beruházás viszont idén nagyobb léptékű lesz, mint az előző években, és önerőt is biztosít hozzá a város – mondta el Czirbus Gábor alpolgármester saját választókerületében, a Tömörkény utcában.

Ez a járdaépítés egyik idei helyszíne; 200 méternyi, térköves járda épül a Posta és a Kálvin utca között szigetekben, a munka a napokban kezdődött. Czirbus a kivitelezőtől azt kérte, hogy a szegély az akadálymentesítés szempontjait figyelembe véve elválasztóként maradjon meg.

A város teljes területét érintő, közmunkaprogram keretében zajló járdaépítésről Nagy Nándor, az innovációs és városfejlesztési iroda vezetője azt mondta, hogy a beruházás 2 ezer négyzetméternyi, azaz 1600 folyóméter járdát érint és ennek értéke piaci áron számítva mintegy 40-60 milliós, amihez 10 milliós önerőt ad az önkormányzat.

A helyszíneket ezúttal is egyeztették az egyéni körzettel rendelkező önkormányzati képviselőkkel. A munka több helyszínen elkezdődött már. A befejezés a tervek szerint őszre-télre várható, de a hivatalosan kitűzött határidő jövő február.

Mit vitt el a vírus?

Mint beszámoltunk róla, a tavalyi évben 160 milliót költött a makói önkormányzat saját költségvetéséből a járdaprogramra. A pénzt a választókerületek között egyenlő arányban osztották el, a munkát 8 helybeli vállalkozó végezte el. A felújítás 33 utcát érintett és 7 kilométernyi járda készült el, újult meg. A tavalyi beruházás már egy hagyomány folytatása volt: 2017-ben 100, 2018-ban pedig 160 milliót költöttek ilyen célra és abban a két évben 53 utcában 11,7 kilométernyi járdát hoztak rendbe. A terv az volt, hogy a járdaprogram hasonló nagyságrendű keretösszeggel folytatódik 2020-ban és 21-ben is, és ezzel a végére is érnek a szükséges javításoknak. Mi több, tavaly már azt is megtervezték, hogy pontosan mely utcákban és mekkora szakaszon folyik majd a munka.