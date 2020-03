Erősítsük immunrendszerünket gyógyteákkal

A gyógynövényekkel nem tudjuk gyógyítani a koronavírust, viszont segítenek abban, hogy szervezetünknek jobb legyen az ellenálló képessége. Többféle növényből főzhetünk teát, mutatunk néhány példát.

Ugyan a koronavírust sem gyógyszerrel, sem vakcinával nem tudjuk kivédeni, az immunrendszerünk erősítése azonban nagyon fontos, mert az erős és egészséges szervezet könnyebben felveszi a harcot a kórokozókkal. Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember sze­­rint érdemes a gyógynövényeket segítségül hívni, ennek legegyszerűbb módszere a teázás. Tanácsai szerint tavasszal amúgy is jól jön a méregtelenítés, ehhez jó egy csalánleveles teakeverék. A hagyományos in­diai gyógyítás szerint minden esetben egy tisztítókúrával kell indítani mindent terápiát azért, hogy a test fogékonyabb legyen arra. Ezért rendkívül fontos a méregtelenítést elvégezni mindenféle kezelés előtt.

Diólevél

Egy-egy ilyen kúra hat hétig tart, de közben már lehet fo­­gyasztani vírusölő tulajdonságaikról vagy immunerősítő hatásukról ismert teákat. Ilyen a diólevél, amelynek csaknem 10 százaléka tannint (csersavat) tartalmaz, javarészt ellagitanninnal, aminek daganat­ellenes hatásáról jelenleg is folynak kutatások, valamint több mint 3 százalékban kvercetin és kempferol flavonoidokat, körülbelül 1 százalékban C-vitamint. A monoglükozidok közül a vírusölő, baktériumölő és gombaölő juglon található meg benne. Legjobb, ha a sö­tétzöld színű leveleket forrázzuk le, és az azokból készült te­­át fogyasztjuk.

Orbáncfű és citromfű

Szintén jótékony az orbáncfű is, igen erős immunerősítő hatása van, AIDS-es betegek terápiájának is része. Vírusölő tulajdonsága miatt HIV-vírusnál, herpeszvírusnál, hepatitisz B és C vírusnál bizonyul hatásosnak. Használható még epehajtóként, görcsoldóként, vízhajtóként és nyálkaoldásra. Emésztésjavító, savcsökkentő hatása is van. A citromfű főként nyugtató hatásáról híres, viszont a szakemberek szerint a fűben található polifenolok antivirális tulajdonságúak, segítik az ajakherpesz gyógyulását, és felére csökkentik a vírusfertőzés kiújulásának gyakoriságát.

Fürtös menta és mezei kakukkfű alkoholos kivonata

A fürtös menta termesztett változataival ellentétben vadon is megterem. A kereskedelem nemigen forgalmazza, pedig kiváló immunerősítő, megfázásos betegségekben nélkülözhetetlen. Jól használható köhögésre, baktériumölő hatásánál fogva pedig légúti és húgyúti fertőzésekre, gyulladásokra, lázcsillapításra. A mezei ka­­kukkfű alkoholos kivonata lázzal nem járó meghűléses, illetve felső légúti betegségek esetén alkalmazható. Ha­­tóanyagai köptető, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő és hörgőgörcsoldó hatásúak, növeli a szervezet védekezőképességét, ellenálló képességét, továbbá megszünteti az általános gyengeségérzetet.

Mindegyik teaféle elkészí­tése

Egy csapott evőkanál tea­­füvet 2,5 deciliter vízzel forrázzunk le, majd 15 perc után szűrjük le, és már lehet is kortyolgatni. Fontos, hogy fémszűrőt ne használjunk.

Csipkebogyó

A csipkebogyóban legendásan sok C-vitamin van, egy kicsi bogyóban több, mint egy nagy citromban. Ezért nem szabad forrázni, hiszen a C-vitamin hő hatására elbomlik.

Fontos téli vitaminforrás a nátha megelőzésére, az immunrendszer erősítésére. Elkészítése el­­tér az előbbiektől: egy evőkanál csipkebogyót 2,5 deci hideg vízben kell 5-6 órán át áztatni, majd leszűrni. Forralni, forrázni nem szabad.