Kevesebb energia, olcsóbb üzemeltetés a cél Forráskúton

Forráskúton október elején megkezdődött a fogorvosi rendelő, a védőnői tanácsadó, valamint a sportöltöző energetikai korszerűsítése. A gazdaságos üzemeltetés érdekében pályázott az önkormányzat az intézmények felújítására.

Forráskút fogorvosi rendelőjének, védőnői tanácsadójának és sportöltözőjének energetikai rendszere nem felel meg a mai kor követelményeinek. Az önkormányzat legfontosabb célja, hogy a felújításokkal csökkentsék ezek üzemeltetési költségeit.

Fontos a napelem

– A fejlesztésben konkrétan érintett a kazánház, azaz a fűtésrendszerek korszerűsítésére kerül sor. Kondenzációs kazánokat, radiátorokat szerelnek be a szakemberek. A nyílászárók cseréjére is szükség lesz. Illetve megvalósul az épületek utólagos homlokzati és födémszigetelése is – tudtuk meg Fodor Imre polgármestertől. Hozzátette: – Napelemek is kerülnek majd a védőnői tanácsadó épületére. Forráskúton egyébként is majdnem minden intézményen megtalálhatók, úgy az óvodán, a művelődési házon és a Borostyán Étterem és Szálláshelyen. Erre sok energiát fordítunk, csakúgy, mint például a hőszivattyú használatára, amelyet már a bölcsődébe is beépítettek.

Beszáll az önkormányzat a felújítás költségeibe

– A szóban forgó pályázatok energetikai céllal készülnek, ezáltal természetesen a finanszírozásukat is ahhoz szabják. Emiatt azoknak a tételeknek a felújítását, amelyek nem tartoznak szorosan az energetikához, önerőből fizeti a település önkormányzata. Hiszen hogyan is néz ki például egy sportöltöző egy kopott linóleumpadlóval vagy egy koszos fallal? Utóbbiak felújításával a település gazdáinak, azaz nekünk kell foglalkoznunk. Így van ez a védőnői tanácsadónál és a sportöltözőnél is. Utóbbiban sor kerül a vízvezetékrendszer felújítására, a padló csúszásmentes burkolására, valamint festésre – mutatott rá a polgármester.

A fejlesztések pályázati forrásból 44,2 milliós támogatásban részesültek, amelyet az önkormányzatnak további 22,9 millióval ki kell egészítenie.

Az orvosi rendelőt is fejlesztik

Arról is beszámolt Fodor Imre, hogy hamarosan sor kerül az orvosi rendelő fejlesztésére is a Magyar falu program pályázati forrásából, amely szintén energetikai és akadálymentesítési felújítást foglal magában. A munkálatok a védőnői tanácsadó elkészülte után kezdődhetnek, hiszen nem célszerű egyszerre két egészségügyi intézményt is szétbontani.