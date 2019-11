Folyt a vér a Bedőben

Annyira lelkesek a fiatalok, hogy egy évben négyszer mennek ki az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium és Szakközépiskolába a vérellátó központ munkatársai.

– Jókedvűek, vidámak, egy ekkora közösségben mintegy negyven véradó az nagyon szép eredmény – mondta az egyik munkatárs, míg a fiatalok sorban álltak és a kérdőívet töltögették tegnap délután az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola ebédlőjében, ahol kiszállásos véradást tartottak az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központjának munkatársai.

Az iskola egyik tanára, Domokos József elmondta, egy évben négyszer jönnek ki hozzájuk vérért.

– Előtte a művelődési házba mentünk mi is, de praktikusabb és gyorsabb is így mindenkinek, mert a véradók felét mi tettük ki. A gyerekeknek is könnyebb és a helyieket sem tartjuk fel – mondta az osztályfőnök.

Szilágyi Tibornak már ez a hetedik véradása a Bedőben. A fiatalember elárulta, az első alkalommal félt egy kicsit, mert korábban még soha nem vettek vért tőle, de szerencsére túlélte.

– Szeretek másokon segíteni, és fel is frissülök tőle, mert lesz friss vérem – mondta. Hozzátette, az ajándék mórahalmi és makói fürdőbelépő is jól jön, mindig elhasználja. A tizenkettedikes Fekete Gábor első alkalommal adott vért. Arra a kérdésre, hogy miért, a szokásos válasz mellett, hogy segíteni jó, elárulta, hogy igazából nem volt más dolga. – Csak a csokiért jött – viccelődtek az osztálytársai, majd nevetve hozzátették, igazából mazochisták és szeretik, ha csinos nővérkék szurkálják őket.