Freddie felajánlásából kaptak bútorokat

Beteg gyerekek életének job­bá tételén segítenek azok a ma­gánszemélyek, akik 2013-ban létrehozták a Gyógyító Angyal Alapítványt.

– Célunk az, hogy a helyie­ket, így a szegedi gyermekklinika különböző osztályait segítsük az itt élők támogatásával. A legfőbb célkitűzésünk a gyerekek egészségének megóvása és a beteg gyermek gyógyulásának segítése – mondta Papp Andrea, az alapítvány projektvezetője. Minden évben más célcsoportot támogatnak, és az év elején döntik el, kiket. 2019-ben a gyermekklinika se­bészeti osztályának gyűjtöttek.

Programjuk egy érdekes mo­­mentummal indult, 2018 de­cemberében ugyanis Freddie – aki rendszeres fellépője az alapítvány gáláinak – a Sztárban Sztár című műsor győzteseként azt a lehetőséget is megnyerte, hogy kiválaszthasson egy alapítványt, amelynek egymillió forintot utalnak át. A fiatal énekes gondolkodás nélkül a szegedi alapítványt jelölte meg kedvezményezettnek.

– Ezt a pénzt tavaly márciusban kaptuk meg, ezt kiegészítettük az április koncertünkön összegyűlt bevétellel, így ebből az összegből próbáltuk teljesíteni a sebészet által összeállított lista kéréseit. Így vásároltunk színes kórházi gyermekágyakat, sürgősségi hordágyat, kerekesszékeket és szekrényeket – részletezte az alapítvány munkatársa. Egy-egy ilyen ágy a szabványok miatt több százezer forintba kerül. Október végén tervezték az átadását, ám ekkor érkezett hozzájuk még egy felajánlás, abból sebészeti kéziműszereket vásároltak, amelyek január végén érkeznek meg. Összesen 3 és fél millió forint összegben szereztek be bútorokat, eszközöket a sebészeti osztálynak.

Az alapítvány érzékenyítő programokat is rendez, ahol látó és nem látó gyerekeknek tartanak interaktív foglalkozásokat, valamint szűrővizsgálatokat is szerveznek. Papp Andrea elmondta, már az idei céljuk is megvan: ebben az évben a daganatos gyermekek számára gyűjtenek majd.