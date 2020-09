Hatalmas vita Szeged kerékpáros fejlesztése miatt

Ellenzéki és kormánypárti képviselők egyaránt negatívan véleményezték azokat a terveket, amelyek alapján átalakítanák a Belvárosi híd szegedi oldalán lévő kereszteződést a kerékpárosokra fókuszálva. Az egész városban a bicikliseknek kedveznek majd. Komoly vitába torkollott a bizottsági ülés.

A városüzemeltetési bizottság csütörtökön tárgyalta a Ladvánszky, a Baktói és a Diadal utca csomópontjának átépítését kerékpáros szempontból, valamint Újszeged, Tarján, az Északi városrész, továbbá a belváros kerékpáros fejlesztéseit. Ezeket mind egy sikeres uniós pályázatból valósítják meg, viszont számos forgalmi rend módosítással járnak majd.

Gyakorlatilag alig lesz olyan útszakasz a belvárosban amelyen ne alakítanának ki kerékpáros nyomvonalat, például a nagyszínháznál lévő körforgalom is kap ilyen nyomot. A Stefánián újabb kerékpár- és buszsáv lesz a tervek szerint, valamint a Múzeum megállónak párja is lesz az ATIVIZIG előtt. Lehetővé teszik majd azt is, hogy a nagykörúton belül eső egyirányú utcákban mindkét irányba haladhasson a kerékpáros forgalom, ilyen lesz például a Dáni utca, vagy Rerrich Béla tér. A Somogyi utcán a gyalogosoknak kedveznek, hiszen kiszélesítik a Kárász utca felőli oldalára eső járdát, míg a Somogyi és az Oroszlán utca közötti szakaszra fasort telepítenek.

A legnagyobb munka az Oskola utca, a Stefánia és a Belvárosi híd kerékpáros tengelyének átépítése lesz, ott egy csomópontot akarnak kialakítani. Az önkormányzat által készített előterjesztés szerint a hídfőnél halad át az ország legforgalmasabb kerékpárútja, ezért is kell ott forgalmat módosítani. Irányhelyes kerékpársávokat hoznak létre, és különválasztják a gyalogos forgalmat. Az autósoknak lehetővé teszik, hogy a Deák utcából jobbra is tudjanak majd kanyarodni a Híd utcára a híd felé.

Ez gerjesztett komoly vitát a képviselők között. A fideszes Bartók Csaba, a bizottság alelnöke szerint megint nem vették figyelembe a tervezéskor a megnövekedett autósforgalmat a városban, pedig az autók rossz időben és jó időben egyaránt jelen vannak. Mint mondta, neki nem a biciklisekkel van gondja, hiszen ő maga is azzal jár, hanem azzal, hogy a mostani változtatásokkal csökken a parkolók száma, és szűkül Szeged gépjármű befogadóképessége. Azt is szóvá tette, hogy míg az egyik helyen gyalogos és kerékpáros zebra van, addig pár száz méterrel odébb már csak a gyalogosoknak biztosított az átkelés, viszont ezzel a legtöbb kerékpáros nincs tisztában, szabályokat megszegve közlekednek.

A Momentum színeiben politizáló Nagy Sándor alpolgármester szerint Bartóknak nincs igaza, igenis összehangolt a terv, de szerinte a legjobb lenne, ha az Alsóvároson és a Tisza Lajos körúton kívül élők a rakparton járnának, nem a hídon. Erre az ellenzéki összefogás képviselője, Molnár Zoltán megkérdezte, hogy árvíz esetén akkor hol autózzanak a szegediek, mi lesz a megoldás.

Az alpolgármester szerint nincs minden nap árvíz. Fodor Antal önkormányzati képviselő szerint is átgondolatlan a hídnál tervezett építkezés. Többen is azt tartanák jó megoldásnak, ha a kerékpárosokat az Oskola utcából a híd alá terelnék az átkeléshez, így nem lenne bonyodalom a híd lábánál, valamint nem lennének életveszélyben. Nagy Sándor szerint ez azonban nem célszerű.