Hosszú évek munkája ért révbe + galéria

Átadták a Szegedi Vasutas Sport Egyesület új atlétika pályáját, hosszú idő után újra nemzetközi követelményeknek megfelelő létesítmény áll a sportolók rendelkezésére.

Hosszú évek kemény munkája ért révbe Szegeden, ugyanis megnyílt az SZVSE új atlétika pályája. A tervezés már 7-8 éve elindult, ám körülbelül 3 éve kezdett el látszani, hogy hova juthat el az először csak álomként megfogalmazott ötlet, miszerint nemzetközi körülményeknek megfelelő atlétika pályát építenek a Kossuth Lajos sugárúton.

Maga az SZVSE-pálya 3 hektáron terül el. Eddig 6 sávos futópályával rendelkezett, ezt váltotta fel a modern műanyag borítással megépített 8 sávos, a létesítmény hátsó részén egy dobópályát alakítottak ki, amely gerelyhajítás és súlylökés mellett diszkosz- és kalapácsvetésre is alkalmas.

Szokol Lajos, az egyesület elnöke elmondta, nagy lehetőségeket tartogat magában az új pálya, aminek mindenképpen van létjogosultsága a városban, és nagyszerű érzés volt, amikor végre elfoglalhatták az új létesítményt. – Mindenki nagyon örül, de mikor először felkapcsoltuk a világítást, és birtokba vettük a pályát, az egészen különleges élmény volt. Más dolog volt álmodozni róla, és hatalmas boldogság, hogy ez az álom végre válóra is vált – fogalmazott az elnök, majd hozzátette, pillanatnyilag csak az SZVSE sportolói használják a pályát, ám nemsokára a többi atlétikai klub előtt is megnyílik a lehetőség. A versenysportolókon kívül az amatőrök előtt is kinyitják a kapukat, illetve sok sportág jelezte, hogy kiegészítő edzéseiket itt végeznék, valamint az iskolák előtt is tervezik a megnyitást.

A atlétákon kívül az edzők körében is nagy az öröm, ám nagy feladat hárul rájuk a jövőben. – Igen problémás volt eddig a dolgunk, de úgy érzem, hogy ezzel a pályával nagyot fogunk előrelépni. Fontos kiemelni, hogy az edző feladata az, hogy ezen a jó minőségű pályán jó minőségű munkát végezzenek a sportolók– nyilatkozott lapunknak id. Eperjesi László, az SZVSE edzője, aki elárulta, ha jól beosztják az edzéseket, egyszerre akár 300 ember is igénybe tudja venni az új pálya adta lehetőségeket.

A sportközpont tehát megnyitott, és további fejlesztések is tervben vannak, később szeretnék felújítani a belső területeket, modernizálni az öltözőket és a csarnokot, ám ez még a jövő zenéje.