Jeladó műszert kapott két szalakóta Sándorfalván

Jeladóval láttak el két szalakótát a sándorfalvi Szalakóta Látogatóközpontban. A madarakra egy pályázati program részeként került fel az apró műszer, segítségével pedig a faj táplálkozási helyeit tudják majd feltérképezni.

– Akkor tudjuk az állatokat megvédeni, ha ismerjük szokásaikat. A szalakótákról azonban még mindig sok mindent nem tudunk – magyarázta Tokody Béla, a Magyar Madártani Egyesület Csongrád-Csanád megyei szervezetének titkára.

– A nagyüzemi mezőgazdaság jelenősen beszűkítette ezeknek a madaraknak a táplálkozási területét és táplálékkínálatát, ez viszont egy idő után az egyedszám csökkenéséhez vezethet. Ezt szeretnénk megelőzni azzal, hogy feltérképezzük, hol mozognak költési időszakban, hogy aztán azokat a területeket meg tudjuk óvni számukra.

A szalakóta kiemelkedő te­reptárgyakon ülve figyeli zsákmányát, és onnan csap le a sáskákra, rovarokra, ritkán a kis termetű emlősökre, hüllőkre is. Mivel viszonylag nagytestű madárról van szó, sok táplálékra is van szüksége, főleg költési időszakban, amikor akár négy-hat fiókát is nevelhet. A jeladózás óta azt is tudni lehet erről a fajról, hogy viszonylag nagy területet is képes berepülni: akár négy-öt kilométerre is eltávolodik odújától.

Jelenleg nagyjából 2000 szalakótapár költ Magyarországon, amely szintén a természetvédelmi program sikerét jelzi. Ez a faj ugyanis a nyolcvanas évek végén szinte teljesen eltűnt, és a Csongrád-Csanád megyében kezdeményezett odúkihelyezési programnak köszönhetően tudott ismét elszaporodni.

– Mostanra több mint 3000 mesterséges fészek várja a szalakótákat hazánkban, a cél most már az, hogy visszataláljanak természetes költőhelyeikre, vagyis az ősfák odvaiba – beszélt a jövő feladatairól a szakember.

A látogatóközpontban felhelyezett jeladók ultrarövidhullámon keresztül kommunikálnak a vevőegységgel. Az adatokat akkor lehet kinyerni belőlük, ha az a madár közelében van, nem szükséges, hogy be is fogják.

– A műszer alkalmas arra is, hogy a szalakóták téli vándorlási útvonalát is tárolja, így az is kinyerhető, amikor visszatérnek Afrikából. Sajnos idén tavasszal Szaud-Arábiában lelőtték az egyik jeladós madarunkat, a berendezést pedig azóta sem kaptuk vissza – mesélte Tokody Béla, az egyesület Csongrád-Csanád megyei szervezetének titkára.