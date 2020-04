Jövő héttől vizsgálják az ország átfertőzöttségét

Lefojtott az országban a járvány, azonban a védekezés károsíthatja a gazdaságot. Fontos adatokat és változásokat közöltek a csütörtöki online konferencián.

Programot indít a jövő héten a kormány, több tízezer személyt vizsgálnak majd meg több körben annak érdekében, hogy pontos képet kapjanak hazánk átfertőzöttségéről – derült ki csütörtökön, a Innovációs és Technológiai Minisztérium által rendezett, a járvánnyal kapcsolatos online tudományos konferencián. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kiemelte, a koronavírus terjedésének eredményes megakadályozása érdekében van szükség a tesztelés kiterjesztésére.

Ugyanakkor szólt arról is, hogy a széles körű korlátozó intézkedések fenntartása az ország gazdaságára hosszú távon egyértelműen káros, ezért május elejétől a biztonságos visszatérés feltételeinek megteremtésén dolgoznak.

A konferencián Oroszi Beatrix, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai vezetője kiemelte, az országban lefojtott a járvány, ugyanakkor a továbblépés érdekében bővíteni kell a tesztelést. Mint mondta, erre azért is van szükség, mert a tünetmentes személyek is megfertőzhetnek másokat, illetve a fertőzési láncot szeretnék megállítani. Kiderült, a reprodukciós arányszám, vagyis a járvány terjedésének gyorsaságát jelző adat már az 1 körüli értéknél jár. Orosz Beatrix azt javasolta, hogy a tünetmentes személyek is viseljenek maszkot.

Az ITM vezetésével egy hónapja epidemiológusokból, matematikai modellezőkből és az egészségügyi ellátórendszer adatait elemző szakemberekből álló munkacsoportok térképezik fel a járvány terjedésével kapcsolatos folyamatokat. Többek közt Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikusa is, aki a konferencián tartott elő-

adásán elmondta, a számításaik kimutatták, hogy 55 százalékkal csökkent a társadalmi kontaktusok száma hazánkban a korlátozások hatására.

Szintén jelentős előrelépés, hogy már 260 vegyületet vizsgálnak a laboratóriumokban itthon, melyek között ott lehet a vírus ellenszere – erről már Jakab Ferenc, a koronavírus-kutatócsoport vezetője beszélt. Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatója közölte, a csoportok azonnal monitorozni tudják a társadalmi mozgást és sűrűséget, így látják például azt is, hogy a otthonmaradás indexe már 1,17-re emelkedett, illetve hogy sokkal fegyelmezettebb volt az ország húsvétkor, mint azt megelőzően.