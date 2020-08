Júniusra ígérték, de még mindig épül a körforgalom – Galéria

Az Etelka sor és a Tápai utca kereszteződésében nem készült el június végére a körforgalom, várhatóan augusztus végére kap egy réteg aszfaltot. A közműkiváltás elkészült, ahogyan a Tápai utcai ág szegélye és az útalap is.

Az Etelka sori körforgalom építése továbbra is nagy erőkkel zajlik, azonban a korábban említett határidőt nem tudták tartani. Csanádi Zoltán, a beruházást koordináló önkormányzati cég, a Szeged Pólus Nkft. ügyvezetője ugyanis februárban azt mondta lapunknak, hogy várhatóan június végére végeznek a több tíz millió forintba kerülő beruházással. Ez már nem az első eset, hogy csúszik a munka, ugyanis hiába kezdték el még tavaly novemberben az építkezést, a hideg idő és egyéb munkálatok miatt nem teljesen készültek el a szolgáltatók a közműkiváltással, így több hétre leálltak a gépek, csak februárban láttak hozzá az építkezés folytatásához. Lapunk arról érdeklődött az önkormányzati cégnél, hogy jelenleg hol tart a munka.

Az ügyvezető elmondta, a közműkiváltás elkészült, ahogyan a Tápai utcai ág szegélye és az útalap is. Jelenleg a körforgalom belső szigetének szegélyét építik. Megtudtuk, a tervek szerint augusztus végéig már egy réteg aszfaltburkolatot is kap az Etelka sor és Tápai utca kereszteződése.

Mint ismert, a körforgalomra azért van szükség, hogy az Etelka soron épülő fedett uszoda és annak parkolója jól megközelíthető legyen autóval, ne okozzon forgalmi fennakadást, ha egyszerre több jármű szeretne oda bejutni.

Csanádi Zoltánt arról is kérdeztük, hogy mennyire zavarja a kivitelezést az, hogy a lezárt Csillag térről az Etelka sor és a Felső-Tisza-part felé terelték a buszokat. Kiderült, a tér lezárása inkább csillapította az átmenő forgalmat ezen a szakaszon, így az a kivitelezést nem hátráltatja. Ahogyan az sem, hogy a 9-es troli továbbra is az Etelka soron jár, ezt nem terelték el a körforgalom kialakítása miatt, hiszen egy-egy sávon továbbra is járható az útszakasz.