Kollár László Szentes második világháborús emlékeiből állít össze kötetet

Könyvben állít emléket a második világháborús helyi eseményeknek, a hídfői csatának és a környék háborús utóéletének Kollár László. A katonaként szolgáló szerző a munkájában számít a helyi lakosok visszaemlékezéseire, családi történeteire is, hogy teljesebb képet kaphasson az 1944-es eseményekről.

– Évek óta kutatok, gyűjtöm az anyagokat levéltárakból, de még mindig vannak nyitott kérdések a témával kapcsolatban, mint például hogy hova kerültek a kilőtt harckocsik a csata után, vagy mi lett a híd közelében elesett katonák holttestével – vetette fel Kollár László. A szentesi férfi főtörzszászlósként szolgál, jelenleg a Magyar Honvédség szentendrei Altiszti Akadémiáján tanít, emellett azonban rendszeresen ír is, most készülő könyve mellett Szentes katonatörténetén is dolgozik.

A város környéki 1944-es események felkutatása vitéz Vastagh Györgytől indult, először a szentesi hídfőt októberben visszafoglaló, ezzel sok száz katonát megmentő ezredes életével kezdett foglalkozni. Innen már csak egy lépés volt, hogy a szentesi csatában megsebesült, majd hősi halált halt ezredes életén felül a környék eseményeit is alaposabban feltárja.

– Szeretném részletesebben megismerni és megörökíteni a történéseket, ezért kérem a lakosság segítségét is, hátha előkerülnek még olyan okmányok, fényképek, emlékek, családi történetek, amelyekkel színesebbé lehet tenni a könyvet, így ez nem is az én, hanem a szentesiek könyve lenne – fogalmazott Kollár László.

– Szeretném feltárni a tiszai hidunk lerobbantásának homályban lévő körülményeit. Bemutatnám a harctéren maradt kilőtt technikai eszközök elszállítását és a környék fel nem robbant robbanótestektől és aknáktól való mentesítését is. Benne Mocsári Ferike történetével, aki alig múlt négyéves, amikor egy ilyen szerkezet kioltotta az életét. Nem feledkezhetünk meg a sok elesett hősi halottunkról sem, az elhantolásukról és későbbi exhumálásuk utáni temetésük történetéről sem – beszélt készülő könyvéről a szerző.

Akinek van olyan emléke, családi története, amely a helyi 1944-es eseményekhez kötődik, az felveheti a szerzővel a kapcsolatot a [email protected] e-mail-címen vagy a Szentes 1944 Facebook-csoportban.