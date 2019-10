Képzőművészeti foglalkozások mindenkinek

Ale Ildikó festőművész, művészetpedagógus a Montázs Vizuális Műhely vezetője, aki különböző elméleti és gyakorlati foglalkozásokat tart gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek egyaránt.

A művészeti alkotások tartalmi, érzelmi, erkölcsi és társadalmi vonatkozásaira intenzíven építő program az övé. 2005 óta magántanárként dolgozik, a Montázs Vizuális Műhely ötlete pedig 2015-ben született meg. Ale Ildikó több mint húsz éve van a pályán, tanítványai közül többen művészeti iskolákba nyertek felvételt, sőt egyikük önálló kiállítása is volt már. Csütörtök este a Somogyi-könyvtárban tartott előadást, amelyben betekintést nyerhetett a néző abba a kreatív műhelymunkába, amit Ale Ildikó képvisel. Művészetpedagógusként számára a tanítás a fontos, minden foglalkozásnak tanító jellege is van. A tehetséggondozás mellett szívesen szervez csoportfoglalkozásokat, kisgyerekektől kezdve fiatalok, felnőttek, sőt idősek számára is.

– A Művek a vásznon című programom kifejezetten csoportoknak készült. Ennek öt menüpontja van, Egy kiállítás születése – Halvány bíbor, Mesélő gordonkák, Képek mesékhez, mesék képekhez, Messzenézők és a Cifrapalota. Itt mindegyik foglalkozás másfél órás, ahol egyrészt bemutatok egy alkotófolyamatot a saját munkásságomon keresztül, majd ehhez találok valamilyen kreatív feladatot, felhasználva a társművészeteket, mint a zenét vagy az építészetet is – mondta Ale Ildikó.

A Művek a vásznon egy igazi utazó program, amivel az ország több iskolájában is megfordult, de nem feltétlenül csak gyerekeknek szól, felnőttek és idősek számára is kikapcsolódást nyújt egy ilyen foglalkozás. Ale Ildikóhoz ugyanis nemcsak tehetséges diákok járnak, akik művészi pályára készülnek, hanem igyekszik a képzőművészetet közelebb hozni azokhoz is, akik hobbiszinten érdeklődnek iránta. Nemcsak a kézügyesség fejlesztésén, hanem a gondolkodáson és a művészetek iránti érzékenységen van a hangsúly.

Ale Ildikó következő előadássorozata október 26-án indul, ahol a személyes festészeti stílus születését mutatja be Deim Pál, Tenk László és Király Gábor alkotásain keresztül, novemberben pedig családi programokra is lehet jelentkezni egy előzetes regisztrációval.