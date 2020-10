Készülnek az új kukák

A lakók a köztereket ellepő szemétre panaszkodtak, az illetékes önkormányzati képviselő erre készíttetett 15 kukát – a felkért cég ráadásul pénzt sem kért ezért. Az ötlet akkora sikert aratott, hogy az önkormányzat is készíttet további 50 szemetest Makón.

Ma kezdik telepíteni azokat az elegáns küllemű utcai szemétgyűjtőket Makón, amelyeket az egyik önkormányzati képviselő, Székely Ildikó készíttetett egy helyi céggel. Székely elmondta, a választókerület lakói keresték meg azzal, hogy az ottani parkokban, egyéb köztereken kevés a kuka, ezért sokan eldobálják a szemetet. Ez elsősorban a Bajcsy-Zsilinszky-lakótelepre, az ottani játszótérre és környékére jellemző – ezt személyesen is megtapasztalta. – Összesen 15 szemetes készítésére kértem fel a kandallóiról Európa-szerte ismert Váll-Ker Kft. első emberét, Tóth Istvánt – mondta.

A cégvezető maga is Székely Ildikó körzetében lakik. Eredetileg úgy volt, hogy a képviselőnő kifizeti a szemétgyűjtőket, de a társaság végül ingyen, társadalmi szerepvállalásként gyártotta le ezeket. A rozsdamentes anyagból készült kukákat a városgazdálkodás szakemberei fogják kihelyezni, egyrészt a már említett lakótelepi játszótéren és környékén, másrészt a Maros-parti üdülőövezetben, illetve az oda vezető út mentén. A felszerelést követően természetesen rendszeresen üríteni is fogják ezeket az önkormányzat ezzel megbízott munkásai. – Remélem, ezt követően a szemetelés problémája is enyhülni fog – mondta Székely Ildikó.

Az ötlet egyébként akkora sikert aratott, hogy követője is akadt. Farkas Éva Erzsébet polgármester lapunknak azt mondta, az önkormányzat is készíttet 50 rozsdamentes szemétgyűjtőt a Váll-Ker Kft.-vel, amelyeket a város különböző területein fognak elhelyezni.