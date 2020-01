Kívül-belül megújult a zsombói templom

Kilencvenhét éve tették le a zsombói Kisboldogasszony templom alapkövét, amely a közelmúltban kívül és belül is teljesen megújult. A zömében uniós forrásból megújult épület rekonstrukciójához az önkormányzat és a hívek is hozzájárultak.

Tavalyelőtt, szeptember 8-án ünnepelték a zsombói Kisboldogasszony templom alapkőletételének 95. évfordulóját. Nemrégiben akkora felújításon esett át a zsombói templom, amely csak ritkán fordul elő egy település életében. Már több mint két évvel ezelőtt megszületett a gondolat, hogy egy átfogó átalakításon essen át az épület, azonban a munkálatokat csak 2019 szeptemberében tudták elkezdeni. Mostanra napjaink komfortérzetéhez illeszkedő, takaros templommá vált a zsombói. A felújítás időszaka alatt a hittanteremben, a közösségi házban és a szabadban tartották a miséket.

Kopasz István plébános elmondta, egy uniós pályázatból valósult meg a felújítás, amelynek 15 százaléka, 6,5 millió forint volt az önrész. Nagy segítségükre szolgált az önkormányzat, amely 2 millió forinttal támogatta őket, és a hívek is szép számmal és jelentős összeggel adakoztak.

Tavaly szeptember elején kezdődött a munka és december közepéig tartott. Az oroszlánrésze valójában nem is látszik a felújításnak, viszont ami szemmel látható, az a templom padlója, amely természetes mészkőből készült, illetve a megújult padozat.

– A hívek visszajelzései alapján mind nagyon szép – tette hozzá Kopasz István. Emellett pedig a legnagyobb eredmény a padlófűtés kialakítása volt, illetve az alap utólagos szigetelése.

Javult az épület akusztikája is. Megtörtént a teljes külső festés, emellett a csatornát és a vízelvezetőt is megjavították, továbbá egy napelemes kerékpártárolót is elhelyeztek a templom mellé. Hamarosan a tetőre is ráfér majd, hogy megújuljon, de az orgona belső részei is cserére szorulnak. Ami a templom állagát jelenti, a plébános szerint azt a következő 100 évre most biztosítani tudták.