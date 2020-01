Középpontban a nagyobb döntések

Jó és mozgalmas év volt a 2019-es a város életében – értékelt Bedő Tamás polgármester. A városvezető elmondta, számos pályázatot zártak le és indítottak el tavaly, emellett pedig talán az egyik legmozgalmasabb és legszínvonalasabb nyári rendezvénysorozatát tudhatja maga mögött Csongrád.

Az év két választást is hozott, az őszi önkormányzati választás pedig rámutatott, néhány dolgon változtatni kell.

– Szoros eredménnyel maradtam polgármester egy mindkét résztvevő ré­­széről fair kampány után, ez az idő­­szak azonban rávilágított a saját hiányosságainkra is. Sokkal szorosabb együttműködésre van szükség a vállalkozókkal és a civil szférával is. Sokkal több lesz a konzultáció, a vállalkozások terheit ahol tudjuk, csökkentjük, emellett egyeztetéseket tartunk, hogy még inkább helyzetbe tudjuk hozni a helyi vállalkozásokat. A civilekkel is szorosabb együttműködést tervezünk, életre hívjuk a közművelődési kerekasztalt is – vázolta terveit Bedő Tamás.

A polgármester hozzátette, az önkormányzati választás után lényegében változatlan összetételben állt fel az új testület, mindössze két új képviselő került be. Ebben a ciklusban két alpolgármesterrel dolgozik majd, ettől hatékonyabb munkát vár a városvezető.

Mint elmondta, a 2020-as évben az előkészítésé lesz a főszerep, a polgármester számít a kormány városfejlesztési programjára is, annak köszönhetően járda-, út- és parkolóépítés valósulhat meg Csongrádon.

– A feladat adott, szeretnénk továbbvinni a város fejlődését. Idén elkészül a Fő utcai óvoda korszerűsítése, a szennyvíztelep-rekonstrukció és a bokrosi művelődési ház felújítása is. A Körös-torokban nemrég fejeződött be a látogatóközpont kialakítása, de tovább gondolkodunk a terület fejlesztésében, a volt Szeviép-telep helyén például akár egy szálláshelyet is létre lehetne hozni. Az ipari parkkal kapcsolatban is folynak tárgyalások, három-négy új cég települhet be. Felkészülünk az Aranysziget fejlesztésbe vonására, a vízfelület jobb kihasználására is. A sportegyesületek is számíthatnak fejlesztésre, a kézilabdacsarnok ügye is nyugvópontra juthat, de megújul a teniszcsarnok, a fociöltöző és az evezősök bázisa is. Ugyanakkor 2020 a nagyobb döntések előkészítésének éve is lesz, a ciklus második felére számíthatunk a nagyobb beruházások megvalósulására – mondta el a polgármester.