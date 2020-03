Madarakkal ismerkednek és sárkányrepülőznek a látássérültek

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete kapta a legtöbb voksot a Tesco Áruház „Ön választ, mi segítünk” kezdeményezésének hetedik fordulójában.

Összesen 50 ezer 655 szavazatot kaptak. Ez a duplája annak, amit a másik két, versenyben lévő szervezet kapott külön-külön. Ballai Anna Mária egyesületi elnök lapunknak elmondta, nagy örömmel tölti el őket, hogy ennyien szavaztak rájuk, hiszen ugyan nem létfontosságú programmal szálltak versengésbe, de úgy vélik, a különleges élményekre a látássérülteknek is szükségük van, épp úgy, mint a látóknak.

Így az áruháztól kapott segítséggel ellátogathatnak a Kiskunsági Nemzeti Parkba, ahol a madarakkal ismerkednek meg.

– A szakemberek segítségével megérinthetjük majd őket, ami érzelmi töltetet ad. Mi nem látjuk a madarakat, de tudjuk a neveiket és halljuk a hangjukat, viszont ezeket nem tudjuk mindig összekapcsolni, így ebben is segítségünkre lesznek – részletezte az elnök. Hozzátette, ennek a programelemnek a része egy mórahalomi városnéző körút is.

Szintén az élményprogramjukhoz tartozik egy sárkányhajózás a Tiszán, hiszen néhányan az egyesület tagjai közül eddig csak keveseknek volt ebben része, viszont sokan kíváncsiak erre. Ahogyan a sárkányrepülésre is, ez lesz a harmadik állomásuk.

– Felmerül a kérdés, hogy mi ebben az élmény nekünk, hisz sokan a látvány miatt csinálják. Ez igaz, de önmagában egy különleges érzéssel tölti el az embert a repülés. A reptéren a hangárba is bemehetünk, illetve az ott lévő repülőket is megtapinthatjuk – tette hozzá.

Minden eseményre 20-30 személyt várnak, egy személy akár mindháromnak részese lehet. Jelentkezni az egyesületnél lehet.