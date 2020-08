Magyar nyugdíjas egészségügyi ellátása az Európai Unióban

Külföldi tartózkodás esetén a magyar EU-kártya alapján a hazai nyugdíjas is jogosult a sürgős egészségügyi ellátások igénybevételére. Ha elköltözik az Európai Gazdasági Térség egyik tagállamába, magyar nyugdíj alapján külföldön teljes körű egészségügyi szolgáltatásra is jogosult lehet. Unokája után költőző olvasónk kérdései­re a kormányhivatal reagált.

Vajdasági magyarok egészség­biztosítása témájú cikkünket látva írt levelet lapunknak ol­­vasónk, hogy gyermeke után kimenne az Unió egyik országába. Magyar állampolgár, itt szüle­tett, jelenleg nyugdíjas.

– Egészségügyi biztosításra hogyan leszek jogosult? – kérdezte, hozzátéve, 42 év munkaviszonya alatt maximum 3 hónapot lehetett táppénzen. Minden járulékot pontosan befizetett.

EU-kártya

Arról érdeklődött, hogy EU-s országban kaphat-e egészség­­biztosítási jogosultságot, vagy mindenért fizetnie kell. – Koromnál fogva ez várható, nagy valószínűséggel szükségem lesz gyógyszerekre, orvosi vizsgálatokra, esetleg kórházi ellátásra is – részletezte.

– Az olvasó nem közölte azokat az adatokat, amelyek a személyre szabott válaszadáshoz szükségesek. Általánosság­ban tudunk segíteni:, hogy egy magyar állampolgárságú, itthon lakóhellyel rendelkező, magyar nyugdíjasnak milyen lehetőségei vannak – írta a Csongrád-­Csanád Megyei Kormányhivatal.

– Külföldi tartózkodás esetén a magyar EU kártya alapján a hazai nyugdíjas is jogosult a sürgős és szükséges ellátások igénybevételére. Ha elköltözik az Európai Gazdasági Térség egyik tagállamába, a magyar nyugdíj alapján külföldön teljes körű egészségügyi szolgáltatásra is jogosult lehet – írták.

E 121-es nyomtatvány

Az ehhez szükséges E 121-es (vagy S1-es) nyomtatvány ki­­állítását a korábbi magyarországi lakcím szerinti – egészségbizto­sításban eljáró – kormányhivataltól kell kérelmezni. A nyomtatvány kiállításához szükséges a hazai jogosultságot megalapozó nyugdíj folyósításáról szóló igazolás, de igazolni kell a külföldi lakcímet, valamint a külföldi „létérdeket” is.

Utóbbi megtehető bármely névre és külföldi címre szóló közüzemi számlával is. A nyomtatványt a külföldi egészségbiztosítónak is megküldik, ezért a kérelmen meg kell adni annak nevét és címét is.

Bízunk benne, hogy eddig nem akadt el olvasónk, s ha mégis, uniós országban élő gyermeke tud neki segíteni. A kormányhivatal válaszában leszögezi, hogy a bejegyzett E 121-es (S1-es) nyomtatvány Magyarországon és a másik EGT-tagállamban is teljes körű egészségügyi ellátásra jogosít.

Egyenlő elbánás

– A magyar jogosult a külföldi ellátást az egyenlő elbánás elvének megfelelően tudja igénybe venni az Európai Gazdasági Térség egyik tagállamában. Ez azt is jelenti, ha az adott ország biztosítottainak az ellátásért önrészt kell fizetniük, ezt a magyar jogosultak is kötelesek saját költségükön megtenni – írták.

A kormányhivatal hangsúlyozta azt is, mennyiben a tervezhető beavatkozásokat Magyarországon kívánja igénybe venni nyugdíjas ol­vasónk, akkor elegendő az EU-­kártya kiváltása. A sürgős és szükséges ellátások igénybe vételére a külföldi államban ez is elegendő.