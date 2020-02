Makói kapta a megyei gazdaságáért díjat

Szombaton tartották a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos üzleti estjét.

Ahogy a korábbi években, most is ezen a társasági eseményen adták át kamara által alapított Csongrád Megye Gazdaságáért Díjat, melyet idén Karkas Mihály, a makói Givaudan Hungary Kft. gyárigazgatója kapta. A Hermészt ábrázoló bronz kisplasztikát, Nemesi Pál, a kamara elnöke adta át. Egy érdekesség az üzleti estről: a vendégei között üdvözölték Farkas Bertalan dandártábornokot is, Magyarország első űrhajósát.