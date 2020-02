Megnyitják a „galambdúcot”, és Aba-Novák-kiállítással is készülnek a Dóm Látogatóközpontban

A dóm felújítási munkálatai kiterjedtek a látogatóközpontra is, amely a korszerűsítés ellenére nem zárt be. Kiállítóhelyeik egész évben nyitva voltak, és a várakozással ellentétben megduplázták a két évvel ezelőtti látogatószámot.

Tavaly április végén beszámoltunk arról, hogy elkezdődtek a dóm felújítási munkálatai. A liturgikus tér korszerűsítése mellett külső munkálatok is zajlanak, megújul többek között a kert is, ám az altemplomban is dolgoztak, ez utóbbi munkálatok a napokban fejeződtek be.

– A fogadalmi templom felújításának részeként a látogatóközpontban is zajlott rekonstrukció tavaly, amely ugyan nagy porral járt, mégsem zártuk be a kiállítóhelyeinket. Utólag úgy tűnik, érdemes volt nyitva tartanunk, ugyanis a 2017-es lá­­togatószámot 2019-re megdupláztuk, köszönhetően látogatóink bizalmának – fejtette ki Kiss Edit, a Dóm Látogatóközpont ve­­­­zetője.

Toronygaléria nyílt

Két állandó kiállításukat most már por és zaj nélkül tekinthetik meg a látogatók. Az egyik a Szeged–Csanádi Egyházme­­gye liturgikus tárgyainak gyűj­­teményét őrzi. – Februártól minden hónapban lesz egy tárgy, amelyet a hónap műtárgyának nevezünk. Ez most egy ezüst aranyozott kehely a 15. századból Deszkről – mutatta Kiss Edit. Hozzátette, a tavalyi év újítása még, hogy nyitottak egy toronygalériát, amelyet ren­­getegen láthatnak, ugyanis egy-egy nap akár ezerkétszázan is felmennek a kiállítótoronyba, ahonnan Szeged látképében gyönyörködhetnek.

Az egykori galambdúc is látogatható lesz

A látogatóközpont fejlesztésének részeként több új kiállítótér nyílt meg, a toronygaléria mellett a Dö­­mötör-toronyban is óránként indulnak tárlatvezetések. Kiss Edit azt is elmondta, idegenvezetéseik száma a 2018-as év 46 alkalmáról tavaly több mint ezerre nőtt. – Éjszakai programjainkat is rendszeresítettük. Egy-egy éjszakai toronylátogatáson átlagban 1200-an vettek részt, ekkora érdeklődésre nem számítottunk – részletezte. Idei egyik céljuk a Dömötör-torony emeleti részének, az egykori galambdúcnak a megnyitása, a hozzá kapcsolódó történetek bemutatása korabeli újságcikkek, levelek, fotók által.

Népszerű irodalmi estek

Új kezdeményezésük volt a Dóm Művészeti Szalon elindítása, amelynek keretében rend­­szeres irodalmi esteket és művészettörténeti előadásokat tartanak. Nyárra tervezik legnagyobb tár­­latukat, az Aba-Novák Vilmos-kiállítást, ahol a művész Dömötör-toronyhoz készített alkotásai is ki lesznek állítva. A festő unokája is tart majd tárlatvezetést.