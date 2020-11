Pápai áldásban részesült születésnapján a szegedi sajtóapostol – Galéria

Nem éppen átlagos szentmise volt vasárnap, a Tátra téri templomban. 50 éves lett ugyanis az egyházközség sajtóapostola, akinek meglepetés köszöntővel készültek. Megdöbbenten fogadta az elismerő szavakat, valamint Ferenc pápa áldását.

A kézzel másolt Biblia és a Hangos Biblia elkészítése, digitalizálása, a Szőlőfürt című plébániai újság szerkesztése, a tarjánvárosi plébánia honlapjának és közösségi oldalának létrehozása, kezelése, kirándulások szervezése, az egyházi események fotózása – mind-mind Zólyomi Norbert nevéhez fűződik Tarjánban.

A sajtóapostol 50 évvel ezelőtt, november 16-án született Kunhegyesen. Születésnapja alkalmából november 15-én, vasárnap a szentmise végén meglepetés ünnepséggel köszöntötték fel a Szent Gellért templom hívei, sőt, Ferenc pápa áldásában is részesült. A Rómából érkezett sorokat az egyházközség képviselő-testületének elnöke olvasta fel.

Zólyomi Norbert elmondta, szívesen és örömmel szolgál a plébánián 1993 óta sajtóapostolként, ami által sok területbe be tud kapcsolódni. Hozzátette, nagyon megdöbbentette a köszöntés, ugyanakkor továbbra is szeretne a tarjáni közösség része lenni, valamint ezen a területen dolgozni, hiszen ebben a hivatásban érzi teljesnek magát. Úgy véli, küldetése nem csupán kateketikai, egész személyiségével szeretné hirdetni az örömhírt, minden helyzetben szeretné megmutatni hitét.

Benyik György plébánostól megtudtuk, Zólyomi Norbert már 1998-ban bekapcsolódott a plébániai hitoktatásba, ekkor a Makkosházi Általános Iskolában, majd a következő évben már a plébánia közösségi házában tartott hittanórát általános iskolásoknak. Később óvodai csoportot is vállalt. A gyerekek minden csoportjában szívesen fogadták tanítását. Sikereit látva, a hitoktatásra 2006-tól napjainkig hivatalos megbízást is kapott a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől. Ma már a plébánia főállású hitoktatója, van csoportja a közösségi házban és a Bonifert Domonkos Általános Iskolában is.

Elkötelezetten és nagy szeretettel készíti fel minden évben a hittanos fiatalokat az elsőáldozásra és a bérmálkozásra Szögi Ildikó tanártársával együtt. Szintén közösen tervezik és szervezik meg a nyári hittan táborokat is.