Simább lesz a 43-as Makón – Galéria

Május végéig felújítanak egy kilométert a 43-as főútvonal 5 kilométeres makói szakaszából. A kátyúzás idején az autók az érintett szakaszon fél pályán közlekedhetnek, teljes lezárásra nem kell számítani.

– Már szinte elfelejtettük, hogy a sztráda átadása előtt a várost átszelő kamionok tették tönkre jó egy évtizede – mondta Mágori András városüzemelési tanácsnok a 43-as főútvonal makói szakaszáról. Azt is mondta az útról, hogy állapota a Ceausecu-féle román utakra emlékeztetett a 80-as évekből.

Képviselőtársa, Botlik Anita – az érintett körzet önkormányzati képviselője – hozzátette: nagyon sok panaszt kapott az út mentén élőktől, és örül, hogy most végre elkezdődött a felújítás. A nyomvonal-süllyedések és kátyúk eltüntetése érdekében egyébként aláírásgyűjtés is indult.

A 43-as főútvonal Makót 5 kilométer hosszan szeli át. A napokban ebből az Aradi utca elején egy 1 kilométeres szakasz felújítása kezdődött el, amit az út fenntartója, a Magyar Közút Nzrt. végez el saját költségvetéséből – tudtuk meg a helyszíni bejáráson Farkas Éva Erzsébet polgármestertől. Azt is elmondta, hogy – mint már beszámoltunk róla – a főút egy másik szakasza, azaz a Maros-híd is hamarosan megújul, és a városvezetés bízik abban, hogy előbb-utóbb az út teljes szakaszát is sikerül rendbe hozni. Ennek érdekében pályázatot is nyújtott be a város.

A Magyar Közút Nzrt. makói mérnökségének vezetője, Gajzer András az Aradi utca elején, a páros oldalon, a körforgalomnál indult munkálatokról elmondta: a burkolatot kisebb-nagyobb felületeken 5-10 centi mélyen felbontják és meleg aszfalttal pótolják. Az utat a beruházás miatt teljes szélességében sehol sem zárják le, félpályán folyamatosan haladhatnak az autók; a sofőröktől persze a szokásosnál nagyobb figyelmet és türelmet kérnek. A kátyúzás befejezése a hónap végén várható.