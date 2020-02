Székkutasról indulva lettek sikeresek

Székkutasról indulva... Fiatalok a porondon címmel rendeztek interaktív beszélgetést a helyi Pinceklubban. Három fiatal, Makó Zita, Prágai Adrienn és Ludányi Péter volt az est vendége.

– Székkutas és Árpádhalom ön­kormányzata a helyi identitás és kohézió erősítéséhez kapcsolódóan nyert egy pályázatot. Ennek része ez a mai beszélge­tés is – tudtuk meg Kovács Lászlóné pedagógustól, a rendezvény moderátorától.

– A három huszonéves fiatal pályája Székkutasról indult. Itt jártak általános iskolába, majd az élet különböző területein ér­­tek el sikereket. Mindhárman egyetemet végeztek. Makó Zita vegyészmérnök lett. Egy gyógyszeripari cég, az Egis Gyógyszer­gyár kutatója. Ludányi Pé­­ter gaz­­dálkodási menedzser sza­­kon diplomázott. Mára saját vállalkozása van. Ő a sport területén, az ironmanversenyeken ért el sikereket. Prágai Adrienn művészettörténész-muzeológus, a Szépművészeti Múzeum munkatársa – mondta Kovács Lászlóné.

A Pinceklub megtelt a ren­dez­vényre. A legifjabb nézők 10-12 évesek voltak. De a fiatal felnőttektől az idősekig is sokan voltak kíváncsiak a há­­rom fiatalra.

– A mai este is megmutatta, hogy aki becsületes, szorgalmas munkával halad előre, Székkutasról, egy kis településről indulva is lehet sikeres – emelte ki a moderátor.