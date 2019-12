Szép karácsonya lesz Takaró Erikáéknak, szinte minden álma teljesült Nagyi Edinának

A karácsonyhoz közeledve olvasóinkkal közös adventi jótékonysági akciónkkal idén is 12 családnak tudtunk segíteni abban, hogy elhiggyék, szenteste igenis őket is meglátogatja a Kisjézus. Az elmúlt hetekben sorozatban mutattuk be azokat a családokat, amelyek számára kértük olvasóink támogatását. Nem hiába tettük, megnyíltak a szívek és a pénztárcák is. Most újra felkeressük a családokat, ezúttal a szőregi Tóth Sándornét, a hódmezővásárhelyi Takaró Erikát, illetve a szeged-szentmihályi Nagyi Edinát kérdeztük.

Egy házaspár hozta a porszívót Elvált, testvérei és gyermekei messze élnek Tóth Sándornénak, nincs, aki segítsen neki betegségében, a háza pedig egy­­re rosszabb állapotban van, ráadásul porszívója sem volt. Egy há­­zaspár úgy döntött, meglepi karácsonyra Valériát egy porszívóval.

Kérdésünkre a Szentiváni-­dűlőn élő asszony elmondta, nagyon meglepte, amikor több mint egy hete megállt a háza előtt egy autó, és bekopogtattak hozzá, majd átadták neki az ajándékot. Hozzátette, nagy segítség ez számára a takarításban, hiszen a testébe beépített műszer miatt nehézkes a mozgás, nem tud hajolgatni. – Már használtam is azóta, nagyon jól működik. Jólesett a kedvességük, és azok a jókívánságok, amiket a képeslapra írtak. Nagyon hálás vagyok, jó egészséget és boldog új évet kívánok nekik – emelte ki. Tóth Sándorné Valéria emellett összesen 94 ezer forintot is kapott a Dél­­magyarország olvasóitól. Nemcsak adományt, állást is kapott A vásárhelyi Takaró Erika és férje, Békési János albérletben él és nevel két gyereket: a 3,5 éves, autistagyanús Jancsikát és a 2 éves Rebekát. Olvasóinknak köszönhetően a Szeged–Csanád Egyházmegyei Ka­­ritászon keresztül 94 ezer forint készpénzt, illetve bútort és ruhát kaptak, de ismerőseik is segítettek nekik. – Többek között tisztítószereket, játékokat, ruhákat kaptunk – sorolta Békési János, aki hozzátette: minden adománynak nagyon örültek. A lista még nem teljes: Erika cikkünk megjelenésének másnapján ál­­lásajánlatot kapott a helyi Susáni Református Egyházközségtől, volt osztálytársai 170 ezer forintot gyűjtöttek neki, és jelenlegi munkahelye, a posta is adott 20 ezret. Elmondták: a pénzből rendezték számláikat, a gyerekekre is költenek. Cikkünk megjelenéséig saját lakásba sem tudtak volna költözni, mert egy szobányi bútoruk sem volt, csupán két ágyat, kisebb bútorokat és két ajándék televíziót vallhattak magukénak. – Szép, de mégis szerény ka­­rácsonyunk lesz – közölte Takaró Erika –, mert a pénzt igyekszünk okosan felhasznál­­ni és félretenni belőle szűkösebb időkre. Köszönjük az adományokat! Mindenkinek áldott, békés, szép és boldog karácsonyt kívánunk! Szinte minden álmuk teljesült A Nagyi Edinát és fiát bemutató cikkünket már a megjelenés nap­­ján megosztották a szentmihá­lyiak a közösségi oldalon zárt cso­­portjukban. Záporoztak a fel­­ajánlások Edinához, aki alig pár hónapja költözött a szentmihályi kiskertekbe 13 éves fiával első közös otthonukba. A legnagyobb problémát az jelentette számukra, hogy nem volt tüzelőjük. – Az első felajánlás 40 kiló brikett volt, ezt egy helyi fiatal­ember és az édesapja hozta. Egy szintén szentmihályi fiatal ruhával és tartós élelmiszerrel érkezett, ők minden év­­ben segítenek pár családon – mesélte Edina. A legnagyobb meglepetés azonban akkor érte, amikor felhívták az Agrárminisztériumból, és megtudta, Nagy Imre miniszter egy évre va­­­ló tűzifát ajánlott fel nekik. Az olvasóink által össze­­gyűjtött 94 ezer forintból egy páramentesítőt vett, hogy a felső szint ne vizesedjen tovább. Fia, Miksa álma egy távcső és egy kerékpár volt, ez is teljesült. Azt is megírtuk, nincs sütőjük, ez is megoldódott: sütőt, fritőzt és grillsütőt is kaptak.