Szinte minden háziorvosnak juttattak már védőeszközt

Szinte mindenhol megváltozik a piacok nyitvatartása, és sok megyei település vesz részt az országos koronavírus-vizsgálatban. A reformátusok pedig szájmaszkot osztanak Szegeden is.

Ásotthalom, Balástya, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Domaszék, Fábiánsebestyén, Hódmezővásárhely, Kistelek, Makó, Mindszent, Ópusztaszer, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szentes, Tömörkény, Újszent­iván, Zsombó – ezeken a települések vesznek részt Csongrád megyében az országos koronavírus-vizsgálatban. A résztvevőket véletlenszerűen választották ki, akiknek kérdőívet kell kitölteni, majd vérvételen vesznek részt, illetve mintát vesznek az orr-garat nyálkahártyájukból.

Eddig összesen 49 település 222 háziorvosához juttatott el védőeszközöket a Csongrád Megyei Önkormányzat. Szeged­­re, Szentesre, Makóra, valamint a kistelepülések majd­­nem mindegyikére a me­­gyei közgyűlés vezetősége és a közgyűlés tagjai személyesen vitték el a csomagokat.

A fennmaradó 11 Csongrád megyei településsel ezen a hé­­ten egyeztetnek a védőeszközök eljuttatásáról.

Maszkot osztanak

Budapest után keddtől Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden is szájmaszkokat oszt a Magyar Református Szeretetszolgálat a tömegközlekedőknek – közölte a szeretetszol­gálat. Debrecenben 2500, Szegeden és Nyíregyházán 1500-1500 maszkot osztanak szét a forgalmas csomópontokon.

Enyhítés a múzeumnál

Makón másfél hónap után ki­­nyitott a József Attila Mú­­zeum szabadtéri részlege. A látogatóknak több járványügyi óvintézkedést is be kell tartaniuk, így kötelező a szájmaszk viselése és a bejáratnál elhelyezett fertőtlenítő oldat használata.

Változtatnak a piacok

És végül a piacokról. Sándorfalván a csütörtökön és vasárnap 6 és 10 óra között nyitva tartó intézményt az első három órában a 65 éven aluliak, 9 és 10 óra között pedig a 65 éven felüliek látogathatják.

A mindszenti városi piac is kinyit a hétvégén, de a csarnok továbbra is zárva lesz. Csak zöldséget, gyümölcsöt, tejtermékeket és más élelmiszereket, valamint virágot lehet árusítani. Itt is kötelező a szájmaszk használata. A 65 év felettiek 9 és 12 óra között látogathatják a piacot.

Csongrád megyében to­vábbra is 101 koronavírusos beteg van (lapzártánk óta ez a szám 102-re növekedett).