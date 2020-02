Újjászületik a harang

Egy hete tisztogatják a pusztaszeri harangot, ami az épülő templomba kerül majd, a felületére égett öntőforma-maradványok azonban feladták a leckét. Az oxidálódott rétegeket zsíroldóval és csiszolószivaccsal távolították el.

Egy hete tisztítják a pusztaszeri harangot, ami évtizedekig egy lábon állt a faluban, hamarosan azonban az új templom dísze lesz. Az 1968-ban a pusztaszeriek adakozásából újraöntött, 3 mázsányi rezet a polgármester és a helyi asztalos mester takarítgatta szabadidejében. Először a szentháromságot áb­­rázoló oldallal végeztek, a feliratos rész feladta a leckét. Az úgynevezett finomsár bele­égett a felületbe, és cserépszerű kerámiahártya képződött rajta, amit nem egyszerű eltávolítani. Ez az agyagból, samottlisztből, tojásból, cukorból és apróra vá­­­gott emberi hajból álló keverék alkotja az öntőforma külső felét, ez maradt rajta öntés után a harangon.

– Nem akartunk durva esz­közöket használni a tisztításhoz, így viszont lassabban ha­­ladtunk. De élveztük minden percét, hiszen a patina alól mindig előkerült valami szépség – fogalmazott Máté Gábor polgármester. A fedetlen helyen álló harangon oxidálódott rétegeket zsíroldóval, ecetsavval és csiszolószivaccsal távolították el, de volt dolguk festékkel is, a harangláb felújításakor ugyanis összecsepegtették. Mostanra azonban szinte teljes egészében régi pompájában csillog a harang, hamarosan pedig elkészül az a szerkezet is, amelyen mozog majd a templomban.

– Ha a torony megfelelő ké­szültségi szinten lesz, be is sze­­­relik – mondta a polgármester. Az építkezés egyébként jól halad: belül már a burkolás folyik, és a külső téralakítás is folyamatban van. Nyárra biztosan befejeződik a falu templomának építése, amiről elmondhatják majd, hogy szinte minden eleme saját kezűleg, helyi mester­emberek segítségével készült el.