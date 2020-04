Videóüzenetekkel erősíti híveit Thorday Attila atya

Thorday Attila heti rendszerességgel jelentkező videóüzeneteiben hasznos tanácsokkal látja el a híveket. Az újszegedi plébános közösségi oldalán és a plébánia honlapján érhetőek el bejelentkezései.

Az egyházak élete is gyökeresen megváltozott a koronavírus-járvány miatt, felfüggesztették a közösségi összejöveteleket, és nyilvános istentiszteletek sincsenek a templomokban.

Az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia honlapján érdekes kezdeményezésekre bukkanhatunk.

– Ez a vírus leginkább emberi kapcsolatainkat támadja meg. Nem hagyhatjuk, hogy közösségeink széthulljanak! – vallja Thorday Attila újszegedi plébános. E felismerésből fakadóan az atya videóüzenetekben buzdítja a híveket, hogy vegyék fel egymással a kapcsolatot.

Javaslata szerint ugyanazon a napon és órában, amikor a plébániai összejöveteleken együtt volnának, a 10-15 fős csoportok a világháló eszközeit kihasználva otthonról találkozzanak. Erőt ad nekik, hogy tudnak ilyen módon is együtt imádkozni és egymást is meghallgatni.

– Ha horizontális mozgásunkban korlátozottak vagyunk is, a vertikális szabad maradt, sőt kitisztult az ég! – fogalmazták meg a hívek, és ezzel arra utaltak, hogy istenkapcsolatuk megújulóban van.

– Nyilván nem a járvány hiányzott az emberiségnek, de mindez a megpróbáltatás arra jó lehet, hogy prioritásait mindenki átgondolja és személyes életvezetését átformálja – hangsúlyozza a plébános.Hasznos tanácsokkal látja el nézőit, szól a napi tornázás szükségességéről, az étkezési szokások megújításáról és az imádság erejéről.

Újszegeden az élet nem áll meg, hanem új formákban hozza virágait.