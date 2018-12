Bombafenyegetés miatt élő adás közben kiürítették a CNN New York-i irodáit

Hamisnak bizonyuló bombafenyegetések miatt péntekre virradóra kiürítették a CNN amerikai hírtelevízió irodáit New Yorkban. A szerkesztőségi szobákat élő adás közben kellett kiüríteni.Don Lemon műsorvezető megszakította műsorát, majd kisvártatva Twitteren közölte:

"Az én élő műsorom kellős közepén kellett evakuálni. Bombafenyegetés. Előre elkészített műsor megy adásba. A rendőrség nyomoz. Maradjanak velünk".

A műsorvezető percekkel később az utcáról jelentkezett be, és elmondta: valaki betelefonált, hogy a szerkesztőség épületében öt bomba van elhelyezve. Az azonnal helyszínre vonuló rendőrség lezárta a környéket, és a kiürítés nyomban megkezdődött.Egy óra múltán azonban a munkatársak visszamehettek, és folytatódott az élő adás. A rendőrség Twitteren közölte, hogy a fenyegetés hamis volt, de a nyomozás folytatódik. A CNN New Yorkban lévő irodáit októberben egyszer már kiürítették, szintén bombafenyegetés miatt.Akkor egy férfi robbanószerkezetet küldött az épületbe John Brennan, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt igazgatójának, aki a CNN rendszeres elemzője. Az elkövetéssel gyanúsított 56 éves Cesar Sayoc ellen vádat is emeltek, letartóztatásban várja a tárgyalását.