Engedélyezik az aktív eutanáziát az ausztráliai Victoria államban

Hatályba lépett szerdán az ausztráliai Victoria államban az aktív eutanáziát lehetővé tevő, másfél évvel ezelőtt megalkotott törvény.



Egyelőre ez az egyetlen ausztrál tagállam, amelyben engedélyezik az aktív eutanáziát, de a Reuters hírügynökség szerint ha más tagállamok jól működőnek találják majd a szabályozást, akkor mintául szolgálhat nekik. A victoriai kormány fogadkozik, hogy szigorúan őrködik az előírások betartása és afelett, hogy a törvénnyel ne lehessen visszaélni.



Az országban 1995-ben, a világon elsőként az Északi Területeken már engedélyezték az aktív eutanáziát, de az Északi Területek nem állam, ezért a szövetségi parlament két évvel később megtehette, hogy érvénytelenítette a jogszabályt. Victoria esetében erre nincs lehetőség, pedig a szövetségi kormány ellenzi az eutanáziát.

Új-Dél-Walesben, Ausztrália legnépesebb államában szintén 2017 végén egyetlen szavazaton bukott el az aktív eutanáziát lehetővé tévő törvényjavaslat. 2016-ban ugyanilyen szűk voksoláson bukott el a javaslat Dél-Ausztráliában.



A victoriai törvény értelmében a 18 évesnél idősebb, végstádiumú halálos betegek kérésük után 10 napon belül megkaphatják majd a halált okozó szert, miután átestek egy háromlépcsős engedélyezési eljáráson, és esetükről két független orvosi szakvélemény készült.



Feltétel az is, hogy a halálba segítést kérőnek legalább egy éve az államban kell élnie, ausztrál állampolgárnak kell lennie vagy állandó letelepedett státussal kell rendelkeznie, és orvosai megítélése szerint fél évnél - idegrendszeri betegség esetén egy évnél - több nem lehet hátra az életéből.



Csak az kérheti az aktív eutanáziát, aki beszámítható, és több orvos igazolja, hogy fájdalmai elviselhetetlenek.



A törvény előírja, hogy a halálos szert a betegnek kell beadnia magának, és előtte bármikor meggondolhatja magát. Orvos csak abban az esetben adhatja be a szert, ha a beteg nem képes erre. Az orvosok és az ápolók szabadon eldönthetik, hogy részt vesznek-e az eljárásban.



Az Ausztrál Orvosszövetség (AMA) ellenzi az aktív eutanáziát, arra hivatkozik, hogy hatékony fájdalomcsillapítással elviselhetővé tehető bármilyen fájdalom, szorongás. Ellenzi azt több egyház is, mert azt vallja, hogy az ember ezzel lebecsüli az élet értékét.