EP-választás - Mától lehet felvenni a szavazási levélcsomagokat a külképviseleteken

Mától és csak személyesen vehetik át a sem magyarországi, sem más uniós tagországban lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a szavazási levélcsomagjaikat a kijelölt külképviseleteken. A szavazatot visszajuttatni már nem kötelező személyesen. Azok a magyar állampolgárok, akik sem Magyarországon, sem más uniós tagországban nem rendelkeznek lakhellyel, levélben szavazhatnak a május 26-i európai parlamenti választáson, ehhez május 2-ig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe. Ezt több mint 115 ezren tették meg.



A levélben szavazó a regisztrációkor választhatott postai kézbesítést, de kérhette a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is. A 132 külképviselet közül csak a 12 kijelölt külképviseleten (Belgrád, Beregszász, Bukarest, Csíkszereda, Kassa, Kolozsvár, Pozsony, Szabadka, Ungvár, Eszék, Kijev, Lendva) lehet átvenni szavazási levélcsomagot. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) ezekre a külképviseletekre már a múlt héten eljuttatta a csomagokat. Az NVI elektronikus úton küldi meg az érintett külképviseleti választási irodának azoknak a választópolgároknak a jegyzékét, akik a regisztráció során jelezték, hogy a szavazási levélcsomagot a külképviseleten kívánják átvenni.



A levélcsomagokat május 24-ig munkanapokon és május 26-án lehet átvenni a külképviseleteken, általában 9 és 16 óra között, de három külképviseleten (Beregszász, Ungvár, Szabadka) hosszabbított nyitva tartással várják a választókat. Ezen a három külképviseleten május 25-én is fel lehet venni a levélcsomagot. A szavazási levélcsomag átadása előtt a külképviseleti választási iroda (akár magyar, akár más hatóság által kiállított, a személyazonosság igazolására alkalmas fényképes igazolvány alapján) megállapítja a választópolgár személyazonosságát. Ellenőrzi, hogy a külképviseleten megjelent választópolgár szerepel-e a jegyzékben, majd a jegyzéket a szavazási levélcsomag átvételének igazolására aláíratja a választópolgárral. A szavazási levélcsomagot kizárólag a jegyzéken szereplő választópolgár veheti át, meghatalmazottja nem, tehát egy választópolgár csak egy levélcsomagot kaphat.



Lehetőség van arra, hogy a szavazólap és a nyilatkozat kitöltése után a választópolgár a külképviseleten leadja szavazatát. Annak, aki a válaszboríték leadása miatt megjelenik a külképviseleten, (személyazonossága ellenőrzése nélkül) biztosítani kell, hogy a saját vagy más választópolgár válaszborítékját bedobja az urnába. Tehát egy ember több válaszborítékot is bedobhat.