Isztambuli főpolgármester-választás: Erdogan is gratulált a győztesnek

Az Anadolu török állami hírügynökség által, a szavazatok 99,37 százalékos feldolgozottságánál közölt adatok alapján Imamoglu 54,03 százalékkal vezet a kormánypárti jelölt, Binali Yildirim volt kormányfő előtt, aki 45,09 százalékon áll. Előzőleg Yildirim is gratulált vetélytársának, és sok sikert kívánt neki a főpolgármesteri munkájához. Az eredmény alapján úgy tűnik, hogy az Erdogan vezette török kormánypárt, az iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) 15 év után először veszíti el a legnépesebb város vezetését.

Az ellenzéki jelölt több szavazattal vezet, mint az előző, most megismételt választáson. Fotó: MTI

A választásra jogosultak száma 10 millió 561 ezer volt. Részvételi adatokat az illetékes hatóság napközben nem közölt.



A törvény értelmében magyar idő szerint 17 óráig a török sajtóban a szavazás eredményével kapcsolatban mindennemű hír, becslés és megjegyzés közlése tilos. Magyar idő szerint 17 és 20 óra kizárólag a Legfőbb Választási Tanács (YSK) által megosztott információk tehetők közzé. A jogszabály alapján az eredmények nyilvánosságra hozatala magyar idő szerint 20 óra után már nem tartható vissza. Az YSK ugyanakkor dönthet úgy, hogy már egy korábbi időpontban feloldja a korlátozást, ami rendszerint meg is történik.

A szavazást azért ismételték meg, mert a március 31-i helyhatósági választáson született szoros ellenzéki győzelmet a kormánypárt a számlálóbizottságokban és a számlálólapokon tapasztalható szabálytalanságokra hivatkozva megtámadta, az illetékes hatóság pedig helyt adva a fellebbezésnek a főpolgármester-választás eredményét érvénytelenítette. A kerületi polgármesterekre és a városi tanács összetételére vonatkozó szavazást ugyanakkor nem rendezték meg újra. A voksolásnak a török és a nemzetközi közvélemény egyaránt nagy jelentőséget tulajdonít, miután úgy tűnt, hogy a Recep Tayyip Erdogan török elnök vezette iszlamista-konzervatív kormánypárt márciusban, 15 év után először elveszíti a legnépesebb város vezetését. Elemzők főként az egyre romló gazdasági helyzettel magyarázták ezt.



A hatalmon lévő Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) színeiben induló Binali Yildirim volt kormányfő, akit márciusban mindössze 13 ezer 700 szavazattal előzött meg a fő ellenzéki jelölt, a vasárnapi szavazás során újságíróknak azt mondta: előfordulhat, hogy a kampány során egyes választópolgárok csalódtak, a mai nap azonban annak az ideje, hogy magunk mögött hagyjuk a csalódottságot, és a jövőre összpontosítsunk. Erdogan is leadta a voksát. Fotó: MTI A fő ellenzéki párt, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) jelöltje, Ekrem Imamoglu úgy nyilatkozott, hogy a mai nap Törökországban nemcsak a választás, hanem a demokratizálódási folyamatot ért törvénytelenségek helyrehozatalának a napja is. A kampányban használt mottóját hangoztatva hozzátette: a nap végén "minden nagyon szép lesz".



Recep Tayyip Erdogan török elnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy meg kellett ismételni a voksolást. Egyúttal meggyőződésének adott hangot arra vonatkozóan, hogy a választók a "legpontosabb" döntést hozzák.



Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap a Twitteren gratulált a megismételt isztambuli főpolgármester-választás győztesének, az ellenzéki, kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) színeiben induló Ekrem Imamoglunak. Erdogan azt írta, hogy a mai napon ismét megnyilvánult a nép akarata. "Kívánom, hogy az eredmény Isztambul javára váljon" - tette hozzá. Egyúttal közölte: Törökország - ahogy eddig is - a demokráciát, a jogállamiságot, a békét, a jólétet, a stabilitást és az egységet szem előtt tartva folytatja útját. Hozzátette: Ankara mindenekelőtt a G20-csoport június végi oszakai csúcsértekezletére, majd azt követően a többi bel- és külpolitikai kérdésre összpontosít.Imamoglu az elmúlt hónapokban az ismeretlenségből vált egyszerre a változás jelképévé, korábban a CHP színeiben Isztambul Beylikdüzü városrészének polgármestereként tevékenykedett. Vasárnap esti nyilvános felszólalásában hangsúlyozta: az eredménnyel új fejezet kezdődik a metropolisz életében. A szavazás hozzájárult az ország demokratizálódási folyamatához - húzta alá, hozzátéve, hogy a mai napon a 16 millió isztambuli megerősítette a demokráciába vetett hitét és az igazságba vetett bizalmát. Híveinek köszönetet mondva kijelentette: az egész világ szeme láttára védtétek meg Törökország becsületét. Márciusban a fő ellenzéki párt, a CHP színeiben induló Ekrem Imamoglu mindössze 0,16 százalékkal, azaz mintegy 13 700 szavazattal előzte meg az AKP jelöltjét, Binali Yildirimet. Később a hatalmon lévő AKP sorozatos fellebbezései nyomán a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) a jogosulatlanul kijelölt számlálóbizottsági elnökökre és az érvénytelen számlálólapokra hivatkozva semmissé nyilvánította az eredményt. A lépés nemzetközi bírálatot is kiváltott.A megismételt választáson jelenleg nagyjából 777 ezer szavazat a különbség a két fő esélyes között Imamoglu javára. Erdogan a kampányban egy alkalommal "béna kacsának" nevezte Imamoglut, miután úgy vélte, hogy ha főpolgármester is lesz, a városi tanács kormánypárti többsége miatt meg lenne kötve a keze. A kerületi polgármesterekre és a városi tanács összetételére vonatkozó szavazás eredménye március 31-ét követően véglegessé vált, azt a voksolást nem ismételték meg.Elismerte a vereségét a kormánypárti indulóElismerte vereségét vasárnap a megismételt isztambuli főpolgármester-választás kormánypárti indulója, Binali Yildirim volt kormányfő. Ellenzéki kihívója, Ekrem Imamoglu szerint az eredménnyel "új fejezet kezdődik" Isztambul életében. Az Anadolu török állami hírügynökség által, a szavazatok 99,37 százalékos feldolgozottságánál közölt adatok alapján Imamoglu 54,03 százalékkal vezet Yildirim előtt, aki 45,09 százalékon áll. Yildirim beszédében elismerte, hogy jelen állás szerint Imamoglu vezet. Egyúttal gratulált vetélytársának és sok sikert kívánt neki a főpolgármesteri munkájához. Kiemelte: a voksolás rámutatott, hogy a demokrácia kifogástalanul működik Törökországban.Imamoglu nyilvános felszólalásában hangsúlyozta: a szavazás hozzájárult az ország demokratizálódási folyamatához. Híveinek köszönetet mondva kijelentette: az egész világ szeme láttára védtétek meg Törökország becsületét. A szavazást azért ismételték meg, mert a március 31-i helyhatósági választáson született szoros ellenzéki győzelmet a kormánypárt a számlálóbizottságokban és a számlálólapokon tapasztalható szabálytalanságokra hivatkozva megtámadta, az illetékes hatóság pedig helyt adva a fellebbezésnek a főpolgármester-választás eredményét érvénytelenítette. A legfőbb ellenzéki tömörülés, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) színeiben induló Imamoglu akkor mindössze 13 ezer 700 szavazattal előzte Yildirimet. A kerületi polgármesterekre és a városi tanács összetételére vonatkozó szavazást vasárnap nem rendezték meg újra.Az eredmény alapján úgy tűnik, hogy a Recep Tayyip Erdogan török elnök vezette kormánypárt, az iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) 15 év után először veszíti el a legnépesebb város vezetését. Imamoglu a márciusinál nagyobb arányú előnye igazolni látszik a közvélemény-kutatások előrejelzéseit.Rendben, komolyabb incidens nélkül ért véget vasárnap Törökországban a megismételt isztambuli főpolgármester-választás. A szavazóhelyiségek helyi idő szerint 17 órakor (magyar idő szerint 16 órakor) zártak, a számlálóbizottságok megkezdték a voksok összesítését.Ma ismétlik meg Törökországban az isztambuli főpolgármester-választást, miután a március 31-én született szoros ellenzéki győzelmet a kormánypárt szabálytalanságokra hivatkozva megtámadta, az illetékes hatóság pedig helyt adva a fellebbezésnek érvénytelenítette az eredményt. A szavazásnak a török és a nemzetközi közvélemény egyaránt nagy jelentőséget tulajdonít, miután úgy tűnt, hogy a Recep Tayyip Erdogan török elnök vezette kormánypárt márciusban 15 év után először elveszíti a legnépesebb város vezetését. Elemzők főként az egyre romló gazdasági helyzettel magyarázták ezt. A voksolás helyi idő szerint reggel 8 órától délután 17 óráig tart (közép-európai idő szerint reggel 7 órától délután 16 óráig). A választásra jogosultak száma mintegy 10 millió 561 ezer. A kerületi polgármesterekre és a városi tanács összetételére vonatkozó voksolást nem rendezik meg újra. Az első részeredmények kora este várhatók. A márciusi helyhatósági választáson a legfőbb ellenzéki párt, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) színeiben induló Ekrem Imamoglu mindössze 13 ezer 700 szavazattal előzte meg Isztambulban az iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) jelöltjét, Binali Yildirimet. Később a hatalmon lévő AKP sorozatos fellebbezései nyomán a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) a jogosulatlanul kijelölt számlálóbizottsági elnökökre és az érvénytelen számlálólapokra hivatkozva semmissé nyilvánította az eredményt, Imamoglu megbízólevelét pedig visszavették. A lépés nemzetközi bírálatot is kapott. A vasárnapi választás két fő jelöltje továbbra is Imamoglu és Yildirim. A közvélemény-kutatások kiélezett versenyt jósolnak. A felmérések túlnyomó többsége Imamoglu "szűk" győzelmével számol.